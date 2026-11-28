MotoGP Q1 Valencia: Bastianini und Mir weiter, Yamaha abgeschlagen
Enea Bastianini und Joan Mir sichern sich die letzten Q2-Plätze beim MotoGP-Finale in Valencia. Brad Binder und Iker Lecuona scheitern knapp, drei Yamaha stehen ganz hinten.
Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.
Zwölf MotoGP-Piloten kämpften im Q1 in Valencia um die beiden verbliebenen Plätze für das Q2. Alle vier Yamaha- und Honda-Fahrer trafen dabei auf jeweils zwei KTM- und Ducati-Piloten. Nur die beiden Schnellsten durften anschließend mit den bereits qualifizierten Top-10 um die ersten vier Startreihen kämpfen. Nach der ersten Zeitenjagd führte Joan Mir vor Brad Binder .
Der HRC-Werkspilot hatte den winkligen Kurs in 1:29,204 min umrundet. Binder lag nur 0,068 Sekunden zurück. Enea Bastianini, der zum letzten Mal in KTM-Farben ins Qualifying ging, fehlten gut zwei Zehntelsekunden auf die Spitze. Mit dem zweiten Reifensatz rückte Ducati-Ersatzpilot Iker Lecuona auf Platz 2 vor und lag damit vorübergehend auf Q2-Kurs.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at SpeedweekMag
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten