Enea Bastianini und Joan Mir sichern sich die letzten Q2-Plätze beim MotoGP-Finale in Valencia. Brad Binder und Iker Lecuona scheitern knapp, drei Yamaha stehen ganz hinten.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Zwölf MotoGP-Piloten kämpften im Q1 in Valencia um die beiden verbliebenen Plätze für das Q2. Alle vier Yamaha- und Honda-Fahrer trafen dabei auf jeweils zwei KTM- und Ducati-Piloten. Nur die beiden Schnellsten durften anschließend mit den bereits qualifizierten Top-10 um die ersten vier Startreihen kämpfen. Nach der ersten Zeitenjagd führte Joan Mir vor Brad Binder .

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Der HRC-Werkspilot hatte den winkligen Kurs in 1:29,204 min umrundet. Binder lag nur 0,068 Sekunden zurück. Enea Bastianini, der zum letzten Mal in KTM-Farben ins Qualifying ging, fehlten gut zwei Zehntelsekunden auf die Spitze. Mit dem zweiten Reifensatz rückte Ducati-Ersatzpilot Iker Lecuona auf Platz 2 vor und lag damit vorübergehend auf Q2-Kurs.