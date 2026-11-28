MotoGP Q2 Valencia: Bezzecchi deklassierte Marc Marquez mit Rekordrunde
Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi eroberte in Valencia mit der schnellsten MotoGP-Runde jemals Startplatz 1, Marc Marquez präsentiert sich als Zweiter ebenfalls sehr stark. Drei KTM in den Top-10.
Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.
Im Zeittraining am Freitag gelang Weltmeister Marc Marquez aus dem Ducati-Lenovo-Team drei Stunden nach seiner Rücktrittsankündigung eine Rekordrunde, mit 1:28,483 min verbesserte der Spanier die alte Bestmarke von Aprilia-Ass Marco Bezzecchi aus dem Vorjahr trotz kühler Bedingungen um über 3/10 sec. Die Top-10, direkt im Qualifying 2 dabei, trennten nicht einmal eine halbe Sekunde. Enea Bastianini und Joan Mir schafften als Beste im Qualifying 1 den Aufstieg ins Q2.
Pecco Bagnaias Ersatz, Superbike-Vizeweltmeister Iker Lecuona, schlug sich als Vierter tadellos, ihm fehlten nur 0,056 sec zum Weiterkommen. Im ebenfalls 15-minütigen Qualifying 2 verblüffte Marc Marquez bei 17 Grad Celsius Lufttemperatur in seiner ersten fliegenden Runde mit 1:28,606 min und war damit um 0,005 sec schneller als Raul Fernandez . Wenig später brachte Bezzecchi den Rundenrekord auf 1:26,478 min.
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