Marco Bezzecchi gewinnt den MotoGP Sprint von Start bis Ziel vor Jorge Martín und Enea Bastianini. Francesco Bagnaia muss aufgrund von Strafen zurückfallen, während Aprilia durch Ogura und Alex Marquez Boden im Kampf um die Hersteller-WM gutmacht. Marc Márquez beendet das Rennen außerhalb der Punkteränge.

Bester Honda-Pilot wird Mir auf Rang zehn, gefolgt von Quartararo als Elfter. Marc Marquez beendet seinen letzten Sprint nach zwei Long Laps hinter Moreira auf Platz 13.

Bezzecchi feiert einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg und verweist Teamkollege Martin auf Platz zwei. Damit übernimmt Bezzecchi im Kampf um den Vizetitel Platz zwei. Bastianini wird Dritter. Ogura rundet das starke Aprilia-Ergebnis als Vierter ab.

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Di Giannantonio schnappt sich in der letzten Runde noch Alex Marquez und wird Fünfter. Acosta, Binder und Espargaro sichern sich die restlichen Punkteränge. Für Ducati wird es noch schlimmer, denn jetzt hat Ogura mit Alex Marquez auch noch den bestplatzierten Ducati-Piloten überholt und Platz vier übernommen. Ein weiterer Punkt, den die Marke aus Bologna gegenüber Aprilia einbüßt.