Marco Bezzecchi gewinnt vor Jorge Martin und Enea Bastianini - Erster Start abgebrochen - Die Ducati von Marc Marquez brennt - Er erhält zwei Long-Lap-Strafen

Für das Rennen über 13 Runden wählten alle 22 Fahrer den harten Vorder- und den weichen Hinterreifen von Michelin. Der Start musste abgebrochen werden, weil die Lichter der Startampel nicht ausgingen.

Die Fahrer begannen zu winken. Augenblicke nach dem Abbruch begann die Ducati von Marc Marquez zu rauchen und schließlich zu brennen. Er ließ seine Maschine fallen und ging zu Fuß zurück zu seiner Box. Das Feuer an dem Motorrad wurde rasch gelöscht.

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Die Rennleitung bestätigte, dass es bei der Startprozedur ein technisches Problem gegeben hatte. Für den Neustart wurde die Distanz auf zwölf Runden verkürzt. Um 15:25 Uhr gab es den zweiten Startversuch. Marc Marquez durfte mit der Ersatzmaschine von Startplatz zwei ins Rennen gehen.