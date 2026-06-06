MotoGP und Langstrecken-WM: Spektakuläre Rennen in Mugello und Spa bei wechselhaften Bedingungen

Die MotoGP meldet sich mit einem packenden Rennen in Mugello zurück, während bei den 8 Stunden von Spa-Francorchamps die Langstrecken-Weltmeisterschaft unter extrem wechselhaften Wetterbedingungen einen echten Thriller liefert. BMW feiert einen souveränen Sieg, während das F.C.C. TSR Honda Team nach technischen Problemen aufgeben muss.

Am vergangenen Wochenende stand die MotoGP wieder im Mittelpunkt des motorsportlichen Interesses. Der Große Preis von Italien in Mugello präsentierte sich als perfekte Werbeveranstaltung für den Rennsport, der gerade zwei Wochen zuvor einen schweren Rückschlag hatte hinnehmen müssen.

Parallel dazu lieferten sich die Teams der Langstrecken-Weltmeisterschaft bei den 8 Stunden von Spa-Francorchamps ein packendes Duell unter wechselhaften Wetterbedingungen. In der ersten Rennhälfte waren die Piloten bereits auf Slicks unterwegs, als sich auf dem überwiegend abgetrockneten Kurs konkurrenzfähige Rundenzeiten ergaben. Doch die berüchtigten Wetterkapriolen der Ardennen meldeten sich zurück: Umstellung auf Regenreifen wurde notwendig, als plötzlich erneut starker Niederschlag einsetzte und die Rundenzeiten deutlich schlechter werden ließen.

Zu diesem Zeitpunkt lag das BMW-Werksteam mit Steven Odendaal am Steuer in Führung. Der Südafrikaner führte mit einem Vorsprung von etwa 50 Sekunden auf Marvin Fritz auf der YART-Yamaha. Obwohl die Streckenbedingungen zunehmend unsicher wurden und immer weniger Grip boten, entschieden sich die Spitzenteams gegen einen Boxenstopp. Sie setzten darauf, mit den Trockenreifen durch die schwierige Phase zu kommen, und bewahrten damit ihre Positionen.

Diese Strategie sollte sich auszahlen, denn die Strecke trocknete schnell wieder ab, sodass nach einigen Minuten wieder Rundenzeiten im Bereich von 2:22 Minuten möglich waren. Nach diesem Wetterchaos führte Odendaal immer noch mit komfortablen 43 Sekunden Vorsprung auf Fritz. Das F.C. C. TSR Honda Team befand sich auf dem vierten Platz, als Alan Techer das Motorrad unplanmäßig an die Box lenkte.

Nach einem kurzen Stopp kehrte Teamkollege John McPhee auf die Strecke zurück, doch das französische Team verlor durch den unerwarteten Service einen Platz und fiel auf den fünften Rang zurück. Techer hatte zuvor über Probleme mit dem Schaltautomaten geklagt. Der Defekt war offenbar nicht dauerhaft behoben, denn nur wenig später musste McPhee die Ideallinie verlassen und erneut die Box ansteuern.

Für das Vorjahressiegerteam entwickelte sich die Situation zu einem ernsten Rückschlag, der kurz nach der Rennhalbzeit im Ausfall des Fahrzeugs gipfelte. Deutlich besser lief es für das Suzuki-Werksteam SERT. Nach einem Sturz im ersten Stint war die favorisierte Mannschaft weit zurückgefallen, hatte sich bis zur viertstündigen Marke jedoch wieder in die Top 6 zurückgekämpft. Das Wetter blieb unberechenbar.

Kurz vor Erreichen der Fünf-Stunden-Marke setzte erneut Regen ein. Bei BMW war inzwischen Michael van der Mark am Steuer und navigierte die Werks-M1000RR sicher durch die nassen Bedingungen. YART lag zu diesem Zeitpunkt mehr als eine Minute zurück. Karel Hanika pilotierte die Yamaha R1 mit der Startnummer eins.

Das Webike-Kawasaki Team hatte nach einem Sturz von Christian Gabarino den Anschluss an die beiden führenden Teams verloren, behauptete aber weiterhin den dritten Platz. Das italienische Tati-Honda Team hatte sich bereits auf Rang vier vorgearbeitet und war damit das bestplatzierte Team, das auf Bridgestone-Reifen setzte. SERT belegte den fünften Platz und schloss zusehends zu Tati AVA6 auf.

Nach 5:25 Stunden Rennzeit wagten einige Teams - darunter YART und Marc VDS - den Wechsel auf Trockenreifen, nachdem sich bereits eine trockene Linie gebildet hatte. Doch die Wetterunsicherheit von Spa blieb bestehen: Wenig später setzte erneut Regen ein, stellenweise sogar in starker Intensität. YART hatte erneut Pech mit dem Timing und musste innerhalb kurzer Zeit zwei Stopps einlegen, um wieder auf Regenreifen zu wechseln.

Dadurch verlor man viel Zeit auf die souverän führende BMW, die ihren Vorsprung in der sechsten Rennstunde auf mehr als eine ganze Runde ausbauen konnte. Das deutsche Motobox-Kremer Team kam mit den wechselhaften Bedingungen sehr gut zurecht. Die drei Yamaha-Nachwuchstalente Lennox Lehmann, Dirk Geiger und Max Stauffer arbeiteten sich in die Top 10 vor und lagen in der EWC-Wertung auf dem siebten Rang.

Kurz vor Ablauf der sechsten Stunde kam Michael van der Mark mit der BMW an die Box und übergab das Fahrzeug an Markus Reiterberger. Im Vergleich zur gesamten Konkurrenz meisterte BMW das volatile Wetter am besten und baute seine Führung in der sechsten Stunde auf über eine Runde Vorsprung aus.

Am Ende sollte das Werksteam den Sieg bei den 8 Stunden von Spa einfahren, während die MotoGP in Mugello mit einem spektakulären Rennen aufwartete und damit ihre Rückkehr in das Rampenlicht des öffentlichen Interesses perfekt machte





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