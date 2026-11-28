Der vorletzte Sprint des Jahres war Nebensache, nachdem die Werks-Ducati unter Marquez an der Starlinie Feuer gefangen hatte. Aprilia triumphierte, Debakel für Ducati mit «MM93» nach Strafe auf 13.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Eine Sensation war der MotoGP-Sprint in Valencia, nicht weil es das finale Rennen 2026 über die kurze Distanz war, sondern weil Weltmeister Marc Marquez zum letzten Mal für eine Sprintaufstellung nahm. Was noch vor 48 Stunden undenkbar schien, wurde mit dem Live-Rücktritt am Freitagmorgen Realität – der Rekordweltmeister bestreitet in Valencia sein letztes MotoGP-Event.

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«MM93» konnte das Ereignis von prominenter Stelle genießen – im Q2 hatte sich Marquez nur Marco Bezzecchi auf der Werks-Aprilia geschlagen geben müssen. Ebenfalls in Startreihe 1 hatte sich Trackhouse-Pilot Raul Fernandez gefahren. Brisant die zweite Reihe mit Alex Marquez, dem WM-Zweiten Jorge Martin und Fabio Di Giannantonio. Der Sprint war nicht nur die vorletzte Show der Ikone Marquez, es war auch der Kampf Bezzecchi gegen Martin um den Vizetitel und der Wettstreit Aprilia versus Ducati.