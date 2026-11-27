Zehn WM-Titel, acht davon in der Königsklasse: MotoGP-Champion Marc Márquez tritt nach dem letzten Saisonrennen zurück. Die Verkündung seiner Entscheidung erinnerte dabei an eine ikonische Filmszene.

-Weltmeister Marc Márquez beendet überraschend seine Karriere. Fünf Tage nach seinem Titelgewinn im portugiesischen Portimao gab der 33-Jährige die Entscheidung vor dem Saisonfinale in Valencia bekannt.

Die Art und Weise der Bekanntmachung war kreativ: In der Box hielt Márquez während des ersten Freien Trainings verschiedene Pappschilder hoch. Auf einem stand geschrieben: »Ich hoffe, ihr habt es genau so genossen wie ich«. Auf einem anderen hieß es dann: »Das wird mein letztes Rennen in der MotoGP.

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« Auf der Tribüne schauten die Fans ungläubig zu. Der Moment erinnerte an die berühmte Papierkarten-Szene aus der Liebeskomödie »Tatsächlich... Liebe« in der Mark der gerade erst verheirateten Juliet (gespielt vonAn dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von X.com, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird.