Marc Marquez ist längst eine lebende Motorrad-Legende - die jetzt die Rennsport-Welt schockt. Der Superstar sagt der MotoGP nach seinem jüngsten WM-Triumph Adios.

Marc Marquez ist längst eine lebende Motorrad-Legende - die jetzt die Rennsport-Welt schockt. Der Superstar sagt der MotoGP nach seinem jüngsten WM-Triumph Adios. Marc Márquez saß in der Box, atmete tief durch, dann ließ der Spanier die Bombe platzen.

"Das wird mein letztes Rennen in der MotoGP", stand auf einem Pappschild, das der alte und neue Weltmeister in die Kamera hielt und große Augen erwirkte. Noch an diesem Wochenende ist in Valencia Schluss, überraschend stellt der 33-Jährige nach dem Saisonfinale das Motorrad in die Ecke, auch wenn es zuletzt entsprechende Gerüchte gab. Die Königsklasse verliert ihren Dominator, ihr Gesicht, manche sagen: den Größten aller Zeiten, den Motorrad-GOAT.

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"Wir sprechen später, aber zuerst: Danke an alle, die Teil dieser Reise waren", stand auf den ersten Tafeln, die Márquez dem TV-Publikum präsentierte: "Ich hoffe, ihr habt es so genossen wie ich", hieß es weiter, und schließlich: "Das wird mein letztes Rennen in der MotoGP. Wir haben Geschichte geschrieben.