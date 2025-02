Motorrad-Wintertest: Ducati dominiert, Honda überrascht

Die Wintertestfahrten in Thailand sind beendet. Ducati, insbesondere Marc Marquez, dominierte die Tests. Honda überraschte jedoch mit einem schnellen Tempo. Yamaha und KTM zeigten ein etwas schwächeres Bild.

Vorfreude auf den Saisonauftakt! Damit sind die Wintertest fahrten abgeschlossen. In genau zwei Wochen findet am Donnerstag der Medientag vor dem ersten Rennwochenende statt. Ab 28. Februar dröhnen dann am ersten Trainingstag in Buriram wieder die Motoren! Nach den Testerkenntnissen dürfen wir auf eine spannende Saison freuen! Für heute verabschieden wir uns und wünschen noch einen schönen Nachmittag.Im heutigen Gesamtergebnis ist Marc Marquez mit 1:28.

855 Minuten vor seinem Bruder Alex Marquez Schnellster. Nur Marc Marquez ist unter 1:29 Minuten gefahren. Mit seiner Nachmittagszeit ist Marco Bezzecchi Dritter. Pedro Acosta hat als Vierter auch nur knappe drei Zehntelsekunden Rückstand. Joan Mir ist als Sechster der beste Honda-Fahrer. Sein Rückstand beträgt eine halbe Sekunde. Fabio Quartararo hat so wie am Vortag kein optimales Gefühl für das Vorderrad gefunden. Er ist Achter und liegt sieben Zehntelsekunden zurück.Mit seinem späten Qualifying-Versuch beendet der neue Aprilia-Fahrer den Nachmittag an der Spitze. Mit 1:29.060 Minuten ist Bezzecchi um 0,399 Sekunden schneller als Joan Mir. Es folgt das Ducati-Duo Francesco Bagnaia und Marc Marquez.Maverick Vinales fährt für einen zweiten Versuch auf die Strecke und verbessert sich erneut. Damit hat er im Gesamtergebnis nur noch sieben Zehntelsekunden Rückstand. Auch Fabio Quartararo fährt seine persönliche Bestzeit. Damit hat Yamaha auf dieser Strecke rund sieben Zehntelsekunden Rückstand und ist weiter weg als in Sepang.Auch der neue KTM-Fahrer nimmt Qualifying-Versuche in Angriff. Vinales unterbietet seine Vormittagszeit und hat im Gesamtergebnis nun eine Sekunde Rückstand.Marco Bezzecchi fährt mit 1:29.060 Minuten neue Bestzeit in der Nachmittagsession. Das ist seine persönliche Bestzeit, womit er im Gesamtergebnis Dritter ist. Auch Joan Mir hat seine persönliche Bestzeit des Tages aufgestellt und ist damit im Gesamtergebnis mit einer halben Sekunde Rückstand Sechster.Ducati-Teammanager Davide Tardozzi bestätigt uns, was sich bereits angebahnt hat: 'Alle Ducati-Fahrer werden mit dem Motor von 2024 fahren.' Nun müssen die Ingenieure in Borgo Panigale Überstunden leisten, um genug Motoren für den Saisonauftakt vorzubereiten. Auch beim Chassis setzt man auf die Version des Vorjahres. Das Aerodynamik-Paket ist noch offen. 'Bei Ducati sind wir Realisten', hält Tardozzi fest. 'Wir haben gesehen, dass Dinge nicht wie erwartet funktioniert haben. Wir müssen akzeptieren, dass wir unser Paket nicht verbessern konnten. Die GP24 ist ein außergewöhnliches Motorrad. Ich würde nicht sagen perfekt, aber außergewöhnlich.'Pedro Acosta ist 22 Runden gefahren und kommt auf einen Schnitt von 1:31,0 Minuten. Das ist über die längere Distanz zwar im Bereich von Alex Marquez, aber deutlich langsamer als Marc Marquez. Brad Binder war in seinem Longrun über 24 Runden langsamer als Acosta.Der Italiener ist am Nachmittag zwar schon 30 Runden gefahren, aber bisher keinen Longrun. Somit können wir Bagnaia momentan nicht mit Marc Marquez vergleichen.Eine positive Überraschung ist das Tempo des Honda-Fahrers in seiner Simulation über elf Runden. Mir war im Schnitt nur um zwei Zehntelsekunden langsamer als Bezzecchi.Brad Binder ist eine Sprint-Simulation über zwölf Runden gefahren. Im Vergleich zu Marco Bezzecchi, der 13 Runden gefahren ist, war Binder im Durchschnitt um eine Sekunde langsamer.Nur die beiden Marquez-Brüder sind bisher eine komplette Renndistanz gefahren. Dabei war Marc im Durchschnitt um 0,7 Sekunden schneller als Alex. Im letzten Drittel der Distanz ist Alex im Bereich von mittleren 1:31er-Runden gefahren, während Marc immer unter 1:31 war.Der Ducati-Werksfahrer ist schon in seiner 21. Runde und seine Pace ist sehr gut. Nur Bezzecchi war einen Tick schneller, aber er ist nur eine Sprint-Simulation gefahren. Im Vergleich zur Rennsimulation von Alex Marquez ist Marc etwas schneller.Bezzecchi ist nur eine Sprint-Simulation gefahren und dann an die Box abgebogen. Alex Marquez scheint eine komplette Renndistanz zu fahren, denn er ist schon in Runde 20. Er fährt mittlere 1:31er-Runden. Auch Jack Miller fährt einen Longrun. In seiner 13. Runde fährt er 1:30,4 Minuten. Das ist eine gute Pace für die Yamaha





MST_AlleNews / 🏆 28. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Motorrad Motogp Wintertest Thailand Ducati Marc Marquez Honda Yamaha KTM

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Update vom MotoGP Wintertest in Malaysia: Honda, Ducati und Yamaha im FokusDer MotoGP Wintertest in Malaysia schreitet voran. Aktuelle Infos zum Testprogramm der Teams, insbesondere Honda, Ducati und Yamaha, sowie zum Stand der Rennen und den neuesten Entwicklungen in der Weltmeisterschaft.

Weiterlesen »

Touren-Motorrad Honda NT 1100: Mehr Kraft fürs Geld, Automatik auf WunschHonda hat seinen Tourer NT 1100 in vielen Details sinnvoll verbessert, ohne den Preis anzuheben. Neu ist die Top-Variante mit DCT und semi-aktivem Fahrwerk.

Weiterlesen »

Knaller in Mantua: Ducati-Asse fordern Honda und KTMDer Motocross-Frühjahrs-Klassiker von Mantua in Norditalien bringt das erste Duell zwischen den Ducati-Assen und Honda-Star Tim Gajser sowie den Fahrern des Red-Bull-KTM-Teams.

Weiterlesen »

Lin Jarvis (Yamaha): Ducati 2016 stärker als Honda?Yamaha-Renndirektor Lin Jarvis ist davon überzeugt, dass sich durch die Einheitselektronik und die neuen Michelin-Reifen die Kräfteverhältnisse in der MotoGP-Klasse dramatisch verändern könnten.

Weiterlesen »

Sparmaßnahmen in der MotoGP: Ducati und Honda reagieren auf die KriseDie MotoGP steht vor großen Herausforderungen. Die Wirtschaftskrise zwingt Teams und Hersteller, tief in die Tasche zu greifen. Ducati und Honda haben bereits ihre Budgets drastisch gekürzt und planen weitere Sparmaßnahmen. Auch die Verwendung von Ersatzmotoren soll in Zukunft verboten werden.

Weiterlesen »

Honda-Fahrer sehen Fortschritte, aber Topspeed bleibt ProblemHonda-Piloten Joan Mir und Luca Marini haben im Wintertest in Sepang Fortschritte beim neuen Motorrad festgestellt, insbesondere in Kurven und Stabilität. Der neue Motor bietet mehr Potenzial, aber der Topspeed ist weiterhin ein Problem. Vibrationen vom Hinterrad sind ebenfalls noch vorhanden. Honda liegt im Qualifying-Versuch deutlich hinter den Ducati-Fahrern zurück und muss an der Überholbarkeit des Motorrads arbeiten.

Weiterlesen »