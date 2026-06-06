Motorradfahrer in akuter Lebensgefahr: Bein abgerissen bei Unfall in Berlin-Pankow

Ein Motorradfahrer schwebt in akuter Lebensgefahr, nachdem er bei einem schweren Verkehrsunfall ein Bein abgerissen hat. Der Unfallort in Berlin-Pankow ist weiträumig abgesperrt, auch der Busverkehr ist unterbrochen. Erste Ermittlungen zufolge kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Fahrschulwagen und einem Motorradfahrer.

Nach einem schweren Verkehrsunfall schwebt ein Motorradfahrer in akuter Lebensgefahr: Ihm wurde beim Zusammenstoß mit einem Auto offenbar ein Bein abgerissen. Der Unfallort in Berlin-Pankow ist weiträumig abgesperrt, auch der Busverkehr ist unterbrochen.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ging der Notruf um 11.04 Uhr. Ersten Erkenntnissen nach war es an der Berliner Straße Ecke Schulstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Fahrschulwagen und einem Motorradfahrer gekommen, in dessen Folge der Biker lebensgefährlich verletzt wurde. DieLaut liegen genaue Details zu der Tragödie noch nicht vor, allerdings wurde bestätigt, dass infolge des Unfalls das Bein des Motorradfahrers abgetrennt wurde. Passanten sollen nach BILD-Informationen versucht haben, die schwere Verletzung abzubinden.

Die Unfallstelle unweit des S- und U-Bahnhofs Pankow ist gesperrt, betroffen sind auch Straßenbahn- und Busverkehr. Das Verkehrsunfallkommando der zuständigen Polizeidirektion soll nun den genauen Hergang des Zwischenfalls rekonstruieren. Hinweise nimmt in diesem Zusammenhang jede Polizeidienststelle entgegen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Motorradfahrer Verkehrsunfall Berlin-Pankow Ein Bein Abgerissen Fahrschulwagen Motorradfahrerlebengefährlichverletzt Busverkehrunterbrochen Polizeihinweise

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

45 Jahre Schwulenberatung Berlin: Rund 700 Gäste feiern Vielfalt, Solidarität und gesellschaftlichen Wandel im Metropol BerlinBerlin (ots) - Mit einem festlichen Empfang im Berliner Metropol am Nollendorfplatz feierte die Schwulenberatung Berlin am Freitagabend ihr 45-jähriges Bestehen. Rund 700 Gäste aus Politik, Wirtschaft

Read more »

Sturzbetrunkener Motorradfahrer flüchtet, prallt gegen Polizeiwagen in StralsundEin junger, stark alkoholiserter Motorradfahrer fuhr in Stralsund von der Polizei weg, prallte später gegen einen Streifenwagen und wurde ohne Führerschein und mit gefälschten Kennzeichen erwischt.

Read more »

Mit einem Bein im Grab: Weshalb Geologen es in Filmen schwer habenGeologinnen und Geologen tauchen in Filmen meist nur in Nebenrollen auf. Doch wenn, dann haben sie eine überraschend hohe Wahrscheinlichkeit, zu sterben, wie eine kurzweilige Studie - von vier Geologen

Read more »

Motorradfahrer wird von Linienbus überrollt: Tödlicher Unfall auf der A3 bei KölnDie A3 ist zwischen Leverkusen und Köln-Mülheim nach einem tödlichen Unfall gesperrt. Ein Motorradfahrer starb.

Read more »