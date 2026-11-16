Die Geschichte des Brabham BT34, eines Formel-1-Wagens mit extrem hohem Flügel, und des Questor Grand Prix 1971 in Ontario, den Mario Andretti gewann.

Die Motorsport-Geschichte hält viele Kuriositäten bereit, und eine der beeindruckendsten ist die Begegnung zwischen dem Weltmeister Graham Hill und dem umstrittenen Brabham BT34 beim Questor Grand Prix im Jahr 1971. Dieses historische Ereignis fand auf dem ovalen Ontario Motor Speedway in Kalifornien statt und diente als seltene Mischung aus Formel-1- und Formel-5000-Rennen. Die Teilnahme von Graham Hill symbolisierte den Versuch, etablierte Rennwagen in einem völlig ungewohnten und technisch anspruchsvollen Umfeld einzusetzen.

Der technische Fehler des Brabham BT34

Der Brabham BT34 gilt bis heute als eines der ungewöhnlichsten Fahrzeuge in der Geschichte des Grand-Prix-Sports. Der Konstrukteur Ron Tauranac verfolgte mit diesem Modell einen experimentellen Ansatz, der jedoch als Fehlgriff in die Annalen einging. Hill, der damalige Weltmeister, musste in diesem Auto fahren, das bald von den Fans und Medien als Hummerklaue bezeichnet wurde. Einige Kommentatoren verglichen die klobige Ästhetik des Wagens sogar mit einem Walross. Die Aerodynamik litt unter den massiven, seitlich angeordneten Kühlern und einem extrem hoch platzierten Flügel, der dazwischensitzt. Diese Konstruktion bot wenig Vorbildcharakter für die Luftfahrt-Effizienz und wurde auch durch die grün-gelbe Lackierung nicht optisch verschönert. Ron Tauranac wollte zur GP-Saison 1971 etwas völlig Neues schaffen, geriet dabei aber auf den Holzweg.

Also read 105 Millionen US-Dollar weg: So brutal endete die Affäre eines McDonald’s-Bosses

Die Rahmenbedingungen des Questor Grand Prix

Das Rennen selbst war eine Sonderkonstruktion, um den neuen Ontario Motor Speedway zu bewerben. Die Investorengruppe Questor, hinter der der Bau des Ovals stand, sah in diesem hybriden Event die perfekte Werbung. Es handelte sich um eine Zeit, in der Formel-1-Rennen ohne WM-Status in den 60er und 70er Jahren keine Seltenheit waren, aber das Questor-Rennen ging noch einen Schritt weiter. Das Feld bestand aus einer Mischung aus Formel-1-Rennwagen und Formel-5000-Autos. Die Pistenbesitzer hielten diese Veranstaltung für das Richtige, um das neue Oval in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Jackie Stewart startete zum ersten Lauf von der Pole-Position mit seinem Tyrrell. Die Veranstalter wussten jedoch, dass die Tanks der F5000-Boliden zu klein für eine vernünftige Renndistanz waren. Daher wurden zwei Läufe zu je 32 Runden gefahren. Diese Veranstaltung fand auf einer Mischung aus Oval-Teil und Innenbereich statt, ähnlich wie in Daytona fürs Sportwagenrennen oder in Indy für die Formel 1.

Advertisement

Mario Andrettpiots Sieg und das Finale

Mario Andretti, der in Italien geborene und nach Amerika ausgewanderte Fahrer, dominierte das Geschehen. Er gewann nicht nur den ersten Lauf vor Jackie Stewart, sondern auch den zweiten Lauf, was ihm die Gesamtsiegerehrung sicherte. Der Sieg war jedoch nicht selbstverständlich. Im Training zerlegte Andretti den Wagen, und die Reparatur war eine enorme Herausforderung. Sein Chefmechaniker Giulio Borsari sowie ein US-amerikanischer Schweißer machten den Wagen wieder fit. Diese harte Arbeit wurde gewürdigt, und Borsari wurde als Mechaniker des Rennens ausgezeichnet. Der beste F5000-Fahrer im Feld war Ron Grable, ein bei uns so gut wie unbekannter Name. Letztlich zog Mario Andretti vor Jackie Stewart als Sieger durchs Ziel, sowohl im ersten als auch im zweiten Durchgang.

Finanzielle Folgen und das Ende der Ära

Trotz der sportlichen Höhepunkte endete das Abenteuer des Ontario Motor Speedway finanziell desaströs. Das Rennen verursachte einen Verlust von 110.000 Dollar. Die 55.000 Zuschauer auf den Tribünen reichten nicht aus, um die Erwartungen zu erfüllen. Das Oval geriet schnell in eine finanzielle Schräglage und wechselte mehrfach den Besitzer. Die Ära endete schließlich 1981, als Abrissbirnen das Gelände besuchten. Der neue Besitzer, die Immobilientochter des Öl- und Gaskonzerns Chevron, plante, mit dem Land Gewinnbringenderes anzustellen. Diese Entwicklung markiert das traurige Ende einer einzigartigen Rennveranstaltung, die durch die Kombination aus innovativen, aber fehlgeleiteten Fahrzeugen wie dem Brabham BT34 und dem ambitionierten Questor Grand Prix in Erinnerung bleibt.