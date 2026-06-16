Mourinho baut Real Madrid um: Cucurella und Silva fix, Konaté und Barella vor Abschluss

José Mourinho treibt den Kaderumbau bei Real Madrid voran. Nach Marc Cucurella von Chelsea hat auch Bernardo Silva von Manchester City unterschrieben. Ibrahima Konaté und Nicolò Barella sollen folgen, während Nico Paz nicht zurückkehrt.

Nach einer enttäuschenden Saison, in der Real Madrid die Meisterschaft und die Champions League verpasste, hat Trainer José Mourinho (63) den Umbau des Kaders forciert.

Der portugiesische Coach, der offiziell erst im Juli sein Amt antritt, arbeitet bereits intensiv an der Zusammenstellung einer Mannschaft, die in der nächsten Spielzeit wieder um alle Titel kämpfen soll. Am Montag wurde der Transfer des spanischen Linksverteidigers Marc Cucurella (27) vom FC Chelsea bekannt gegeben. Die Ablösesumme soll zwischen 55 und 60 Millionen Euro liegen.

Cucurella, der in der vergangenen Saison bei Chelsea nicht immer erste Wahl war, soll die Defensive der Königlichen verstärken und dem erfahrenen David Alaba Konkurrenz machen. Der vielleicht spektakulärste Transfer ist jedoch der von Bernardo Silva (31). Der portugiesische Offensivspieler, der 2017 von AS Monaco zu Manchester City wechselte und dort sechs englische Meisterschaften sowie 2023 die Champions League gewann, hat laut Transfer-Experte Fabrizio Romano einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit bei Real Madrid unterschrieben.

Silva war auch beim FC Barcelona und Atlético Madrid im Gespräch, doch die persönliche Beziehung zu Mourinho gab den Ausschlag. Der 31-Jährige gilt nicht nur als herausragender Techniker, sondern auch als Führungsspieler. Nach den Abgängen von Toni Kroos (Karriereende 2024) und Luka Modric (Wechsel zu AC Mailand 2025) soll Silva die Kabine stabilisieren und die Hierarchie wiederherstellen.

Neben Cucurella und Silva haben offenbar auch Innenverteidiger Ibrahima Konaté (27, FC Liverpool) und Mittelfeldspieler Nicolò Barella (30, Inter Mailand) unterschrieben, allerdings sind diese Transfers noch nicht offiziell bestätigt. Konaté soll die Innenverteidigung neben Eder Militão verstärken, während Barella für mehr Kreativität im Mittelfeld sorgen soll. Ein Transfer, der hingegen nicht zustande kommt, ist der von Nico Paz (21).

Der argentinische offensive Mittelfeldspieler, der 2024 zu Como in die Serie A wechselte, hat Real Madrid mitgeteilt, dass er lieber eine weitere Saison in Italien bleiben möchte, um sich weiterzuentwickeln. Real besitzt eine Rückkaufoption für Paz, die aber vorerst nicht gezogen wird. Silva und Paz spielen auf ähnlichen Positionen, sodass der Verbleib in Como für Paz mehr Spielzeit bedeutet. Mourinho plant bereits die nächsten Schritte: Ein Stürmer soll noch kommen, da Karim Benzema in die Saudi-Pro League gewechselt ist.

Die Gerüchteküche brodelt, und die Fans der Königlichen dürfen gespannt sein, welche Verstärkungen noch folgen





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