Mourinho in Berlin: Hoeneß feuert erste Kampfansage gegen den portugiesischen Star-Coach

Uli Hoeneß hat eine klare Botschaft an José Mourinho gerichtet. Der Bayern-Patron hofft, den portugiesischen Star-Coach nicht im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern zu sehen. Hintergrund ist ein möglicher Wechsel von Mourinho zu Real Madrid, wo er Michael Olise verpflichten könnte.

José Mourinho in Berlin - und sofort gibt's die erste Kampfansage! Vor dem DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart sorgt Uli Hoeneß mit einem Spruch gegen den portugiesischen Star-Coach für Aufsehen.

Der Bayern-Patron sagt bei Sky über Mourinho: Ich hoffe, ich sehe ihn nicht. Er kann fünf Augen auf Olise haben - er kriegt ihn nicht. Eine klare Botschaft Richtung Real Madrid! The Special One war am Samstag überraschend in der Hauptstadt aufgetaucht.

BILD erwischte Mourinho um 17.26 Uhr vor dem Hotel Adlon Kempinski nahe des Brandenburger Tors. Der Portugiese schlüpfte an der Security vorbei, stieg in einen schwarzen Van - und fuhr direkt ins Olympiastadion. Nach BILD-Informationen reiste Mourinho extra für das Pokalfinale an. Hintergrund soll eine Einladung des VfB Stuttgart gewesen sein.

Demnach war am Rande des Spiels sogar ein Treffen mit VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth geplant. Doch hinter dem Berlin-Trip könnte noch mehr stecken. Laut Transfer-Experten soll Real Madrid großes Interesse an Michael Olise haben - ausgerechnet an einem der wichtigsten Bayern-Stars. Mourinho gilt Medienberichten zufolge als designierter neuer Trainer der Königlichen.

Hoeneß reagiert darauf nun mit seiner klaren Ansage. Die Verbindung nach Stuttgart kommt nicht von ungefähr. Die Schwaben pflegen enge Kontakte zur Berateragentur Gestifute von Star-Agent Jorge Mendes, zu dessen Klienten auch Mourinho gehört. Begleitet wurde der Trainer in Berlin von Hendrik Schauerte, der bei Gestifute den deutschen Markt verantwortet.

Mourinho steht aktuell noch bei Benfica Lissabon unter Vertrag, trainierte Real Madrid aber bereits von 2010 bis 2013. Laut mehreren Medienberichten soll seine Rückkehr im Sommer bereits beschlossen sein. Bei den Königlichen würde er Álvaro Arbeloa beerben





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