José Mourinho, der portugiesische Fußballtrainer, der aktuell für Benfica Lissabon spielt, war am Samstagnachmittag in Berlin zu Besuch. Er ging aus dem Hotel Adlon Kempinski, unweit des Brandenburger Tors, und stieg in einen schwarzen Van. Der Besuch des ehemaligen Real Madrid-Trainers in Berlin ist auf eine Einladung des VfB Stuttgart zurückzuführen. Am Rande des Pokalfinals im Olympiastadion soll ein Treffen zwischen Mourinho und den Verantwortlichen des VfB, Fabian Wohlgemuth und Alexander Wehrle, stattfinden. Die Stuttgarter pflegen gute Beziehungen zu Jorge Mendes, dem Agenten von Cristiano Ronaldo, und Mourinho gehört ebenfalls zu den Klienten von GestiFute. Der portugiesische Trainer wird in Berlin von Hendrik Schauerte begleitet, der für GestiFute den deutschen Markt verantwortet. Der ehemalige Real Madrid-Trainer wird gemeinsam mit Schauerte das Pokalfinale aus der VIP-Tribüne beobachten.

José Mourinho , der portugiesische Fußballtrainer, der aktuell für Benfica Lissabon spielt, war am Samstagnachmittag in Berlin zu Besuch. Er ging um 17:26 Uhr aus dem Hotel Adlon Kempinski, unweit des Brandenburger Tors, und stieg in einen schwarzen Van.

Der Besuch des ehemaligen Real Madrid-Trainers in Berlin ist auf eine Einladung des VfB Stuttgart zurückzuführen. Am Rande des Pokalfinals im Olympiastadion soll ein Treffen zwischen Mourinho und den Verantwortlichen des VfB, Fabian Wohlgemuth und Alexander Wehrle, stattfinden. Die Stuttgarter pflegen gute Beziehungen zu Jorge Mendes, dem Agenten von Cristiano Ronaldo, und Mourinho gehört ebenfalls zu den Klienten von GestiFute. Der portugiesische Trainer wird in Berlin von Hendrik Schauerte begleitet, der für GestiFute den deutschen Markt verantwortet.

Der ehemalige Real Madrid-Trainer wird gemeinsam mit Schauerte das Pokalfinale aus der VIP-Tribüne beobachten





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