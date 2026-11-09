Mourinho nähert sich Real Madrid Rekordmarke mit 97 Siegen in der Liga

Jose Mourinho steht bei 97 Ligasiegen als Real Madrid Trainer. Nur noch drei Siege trennen ihn von der 100er-Marke. Details zur aktuellen Serie und den nächsten Spielen.

Jose Mourinho erreicht als Trainer von Real Madrid einen bedeutenden Meilenstein in seiner Karriere. Mit dem aktuellen Erfolg steht er nun bei 97 Siegen in der spanischen Primera División. Dies ist ein historischer Wert, der ihn direkt an die Spitze der Trainer-Rangliste des Klubs bringt und ihn nur noch drei Erfolge von der legendären 100-Siege-Marke entfernt.

Nächster Schritt zur 100er Marke in der LaLiga

Die Zahl von 97 Ligasiegen positioniert Mourinho einzigartig in der Geschichte von Real Madrid. Nur noch drei Siege fehlen ihm, um als der vierte Trainer in der Vereinsgeschichte die magische Schwelle von 100 Siegen zu überschreiten. Diese Leistung unterstreicht seine anhaltende Präsenz und Effizienz auf der technischen Bank der Königlichen, auch wenn die letzte Niederlage schon einige Zeit zurückliegt.

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Der letzte Rückschlag für die Mannschaft aus der Hauptstadt ereignete sich am 20. September im Derby gegen den Stadtrivalen Atlético Madrid. Damals verloren die Königlichen mit einem Ergebnis von 1:2. Seither hat sich das Team deutlich stabilisiert und eine beeindruckende Siegesserie vorgelegt, die sowohl in der nationalen Liga als auch im europäischen Wettbewerb sichtbar wird.

Erfolgsserie seit dem Derby-Rückstand gegen Atletico

Seit dem verpatzten Derbyspiel am 20. September hat Real Madrid fünf Spiele in der LaLiga gewonnen. Zusätzlich kamen drei Siege in der Champions League hinzu. Zu den herausragenden Ergebnissen dieser Phase gehört das jüngste El Clásico, das am 25. Oktober gegen den FC Barcelona mit 2:1 gewonnen wurde. Diese Kombination aus nationalen und internationalen Triumphen zeigt die aktuelle Dominanz des Teams.

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Eine derart erfolgreiche Phase gab es zuletzt im Jahr 2022 unter dem italienischen Trainer Carlo Ancelotti. Ancelotti, der heute 67 Jahre alt ist, führte Real Madrid durch diese Ära des Erfolgs. Die aktuellen Statistiken von Mourinho vergleichen sich direkt mit dieser historischen Periode und unterstreichen die kontinuiertliche Qualität im Spanischen.

Mourimhos Stolz auf die statistische Entwicklung

Jose Mourinho äußerte sich stolz zu den erreichten Zahlen. Er betonte, dass die spanische Liga in ihrer langen Geschichte viele erstklassige Top-Trainer hervorgebracht hat. Für ihn ist es eine besondere Ehre, diese statistischen Werte zu erreichen. Dennoch blieb er nüchtern und verwies darauf, dass das nächste Spiel immer die wichtigste Aufgabe darstellt.

Neben den Ergebnissen sorgte auch die Stimmung im Team für Aufmerksamkeit. Mourinho beschrieb die Umkleidekabine nach dem Spiel als fröhlich, mischte jedoch seinen typischen Humor ein. Er gab zu, den Musikgeschmack seiner Superstar-Spieler nicht zu teilen. Er nannte die Musik im Raum schrecklich und zu laut, was die lockere Atmosphäre im Team unterstreicht.

Taktische Umstellung und Torjäger aus Madrid

Beim Sieg unter der Woche gegen AEK Athen stellte Mourinho die starting eleven um. Er entschied sich gegen Trent Alexander-Arnold, der auf der Bank sitzen musste, und stellte Kapitän Federico Valverde als rechten Außenverteidiger auf. Valverde belohnte dieses Vertrauen, indem er den Führungstreffer für Real erzielte und so den Grundstein für den Sieg legte.

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Arda Güler entwickelte sich zudem zum überragenden Schlüselspieler. Der junge Türke schoss sein drittes Tor in den letzten fünf Spielen und legte kurz vor Schluss auch noch eine Vorlage für Kylian Mbappé auf. Das Ergebnis stand schließlich bei 3:0 für Madrid, was die Offensive des Teams effektiv zeigte und die Zusammenarbeit der Stars bestätigte.

Ausblick auf die kommenden LaLiga-Begegnungen

Nach der aktuellen Länderspielpause geht es für Real Madrid schnell weiter in der Liga. Am Samstag steht ein Auswärtsspiel bei Rayo Vallecano an. Valencia ist in diesem Match der Gegner auf dem Platz. Die Mannschaft muss diese Konzentration in die folgenden Spiele übertragen, um die eigene Erfolgsbilanz weiter auszubauen.

Einen Tag darauf, also am Sonntag, trifft Real Madrid dann auf Celta Vigo. Diese beiden Begegnungen sind entscheidend für den weiteren Verlauf der Saison. Ein Sieg in diesen Spielen könnte Mourinho bereits näher an seine persönliche Rekordmarke von 100 Siegen bringen. Das Team zeigt sich aktuell in einer starken Verfassung.