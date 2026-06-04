Mourinho-Video löst Sturm in Portugal aus

Das Video von José Mourinho, das in Portugal einen Sturm ausgelöst hat, hat die politische Landschaft in Spanien erheblich beeinflusst. Die beiden Kandidaten Enrique Riquelme und Florentino Pérez überbieten sich mit Versprechen und Provokationen.

Ein Video von José Mourinho , das in Portugal einen Sturm ausgelöst hat, hat die politische Landschaft in Spanien erheblich beeinflusst. Vier Tage vor der Präsidentschaftswahl am Sonntag überbieten sich die beiden Kandidaten Enrique Riquelme und Florentino Pérez mit Versprechen und Provokationen.

Während Riquelme ein Trikot mit Erling Haalands Nummer 9 in die Kameras hält und verspricht, den Norweger bei Wahlsieg zu verpflichten, schaltet das Lager von Pérez in den sozialen Netzwerken einen Konter. Ein kurzes Video zeigt Mourinho im weißen Dress der Königlichen mit einem einzigen Wort als Botschaft: Sí. Doch kurz darauf aber die Wende: Mourinho kontaktierte Benfica und versicherte dem Klub, dass er das Video nicht selbst aufgezeichnet habe. Die Aufnahmen seien mit künstlicher Intelligenz generiert worden.

Das berichtet die portugiesische Sportzeitung Record. Das Dementi kommt zu einem brisanten Zeitpunkt. Denn das Video hatte in Portugal bereits einen Sturm ausgelöst. Record-Direktor Bernardo Ribeiro polterte los: Mourinho hat alle Benfica-Fans verhöhnt.

Das ist eine Schande. Entweder ist Mourinho nicht mehr Trainer von Benfica und hat seinen Vertrag gebrochen - oder es ist eine Schande. Benfica ist ein großer Verein, und das ist eine Missachtung seiner Fans. Laut der portugiesischen Sportzeitung Record ist diese Aufnahme von Mourinho im Real-Dress KI-generiert.

Mourinho gilt seit Wochen als der von Pérez auserkorene Nachfolger auf der Trainerbank. Von 2010 bis 2013 trainierte The Special One die Königlichen schon einmal, holte in dieser Zeit drei Titel. Nun soll er den Klub nach der nächsten titellosen Saison wieder zu altem Glanz führen. Vorausgesetzt, Pérez wird wiedergewählt.

Konkurrent Riquelme kündigte nämlich an, dass Mourinho unter ihm keine Rolle spielen werde: Wenn ich die Wahlen gewinne, werde ich Real Madrid einen Superstar-Trainer bringen. Den größten Trainer, den ihr euch vorstellen könnt. Einen Namen nannte er nicht. Die Wechsel-Spekulationen um Haaland haben die Seite des Norwegers übrigens bereits im Sande ersticken lassen.

Haaland-Vater Alfie und die Vertreterin des Fußballers sagten auf Anfrage zu SER Radio: Das ist alles sehr unterhaltsam, aber nichts davon stimmt. Wir wünschen beiden Kandidaten viel Erfolg bei der Wahl zu Real Madrid





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