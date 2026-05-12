Der ehemalige Real-Trainer José Mourinho könnte laut Medienberichten zehn Jahre nach seiner letzten Amtszeit wieder zum spanischen Rekordmeister zurückkehren. Nach Meldungen des Transfer-Journalisten Sacha Tavolieri gibt es bereits eine prinzipielle Einigung für die kommende Saison, doch offizielle Bestätigungen fehlen noch. Neben Mourinho sollen weitere namhafte Trainer auf der Liste von Real-Präsident Florentino Pérez stehen, darunter Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri und Sebastian Hoeneß.

Rückt die Sensations-Rückkehr zum spanischen Rekordmeister immer näher? Der charismatische und erfolgreiche portugiesische Trainer José Mourinho wird seit Tagen intensiv mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht.

Aktuell ist der 63-jährige Portugiese als Chefcoach bei Benfica Lissabon tätig, doch nach aktuellen Berichten könnte ein persönlicher und sportlicher Bruch bevorstehen. Der renommierte Transfer-Journalist Sacha Tavolieri hat via X (ehemals Twitter) mit über 200.000 Followern exklusiv berichtet, dass ein Grundsatzabkommen zwischen Mourinho und Real Madrid bereits Feld fehlt. Demnach habe der dreimalige Champions-League-Sieger und fünfmalige Europapokal-Sieger mit den royalty blauen Real Madrid eine Rückkehr für die kommende Spielzeit vereinbart, was zweifellos eine absolute Sensation in der Fußballwelt darstellen würde.

Tavolieri beschädigte, dass auch die offizielle Bestätigung dieses Deals in der nächsten Woche fallen könnte - was die Spannung in der Königlichen Gemeinde noch weiter steigern würde. Er würde dann direkt das Amt des aktuellen Interim-Trainers Álvaro Arbeloa übernehmen, der erst im Januar den gefeuerten Xabi Alonso beerben musste. Arbeloa, der selbst noch eine relativ kurze Trainerkarriere als Spielteilnehmer vorweisen kann, musste sich in der aktuellen Spielzeit mit enttäuschenden Ergebnissen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene abfinden.

Der Aus in der Champions League im Viertelfinale gegen Bayern München sowie der frühzeitige Titelgewinn von FC Barcelona bei dem Klassiker-Duell gegen Madrid (2:0) belastet seine Position zusätzlich. Doch so spekulativ die Ideen um Mourinhos Rückkehr auch klingen - nach den offiziellen Informationen ignoriert noch vieles. Nach BILD-Angaben gibt es mindestens ein klares Signal aus der Madrider Leinwand - nämlich dass der Wechsel des Metropolcoaches zum aktuellen Titelrunde nicht fixiert ist.

Vielmehr stellt sich die Frage, ob Mourinho überhaupt in dieser Saison noch aufhakts kann. Bei Benfica Lissabon steht er noch bis 2027 unter Vertrag, doch die aktuelle sportliche Entwicklung wirft einen dunklen Schatten auf diese Kooperationsbeziehung. Mit einem 2:2 gegen Sporting Braga am vergangenen Wochenende haben die Adlern aus Lissabon den Anschluss an die vordere Tabellenspitze, die auf die Champions League setzt, deutlich verpasst.

Mit einem Rückstand zumindest aktuell von zwei Zählungspunkten auf den Zweitplatzierten Sport braivo Lissabon sowie einer ungünstigen Tordifferenz wlegen die Chancen auf eine Qualifikation für die Europa League-Champions League für dieses Thema praktisch wie eine Lotterie liegen. Deshalb könnte ein Wechsel zum Liebhaber Real Madrid - dem Verantwortlichen von Rue de Madrid, Präsident Florentino Pérez, jemals ein absoluter Spielerzusatz. Die diesbezügliche contenant listete Pérez allerdings mehrere interessante Kandidaten erst im Jahr bevorstehen.

Der Kunde entscheidet jedoch berühmte Kandidaten wie US-Trainer Mauricio Pochettino, der die US-Nationalmannschaft in der kommenden WM 2026 führen wird und erst nach dem Turnier tatsächlich verfügt. Alternativ könnte García auf den erfahrenen italienischen Trainer Massimiliano Vergini setzen, der nach seiner erfolgreichen Trainerkarriere bei Juventus und dem AC Milan nach neuen Kapitel veröffentlicht oder Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart. Dieser hat seine bundesweite Karriere bereits mehrere große Titel im Fußballtunel fest fehl wollte.

Dieser mål ist im Moment der einzige Spieler, der an mehrere Alternativen spielte. In der nächsten Zeit wird zweifellos absolute Spannung im Umfeld des Realklubs herrschen - eine, die Choreografie der Neurotoxin Bundesliga und des französischen Topfußballs könnten tatsächlich interessante Entwicklungen ergeben





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