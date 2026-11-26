Bayer Leverkusen verstärkt sich mit Moussa Diaby für die Europa League. Der 27-Jährige will nach drei Jahren Abwesenheit den Titel gewinnen und steht im Duell mit Dinamo Zagreb zur Verfügung.

Bayer Leverkusen hat mit dem französischen Offensivakteur Moussa Diaby einen ehemaligen Leistungsträger für den Kader zurückgewonnen, nachdem der 27-Jährige nach seiner Zeit in Saudi-Arabien und England zur Werkself zurückgekehrt ist. Der Rechtsaußen, der im Sommer 2023 den Verein verließ, um bei Aston Villa und später bei Al-Ittihad unterzukommen, soll in der laufenden Europa-League-Saison eine zentrale Rolle spielen und die fehlende Trophäe von vor drei Jahren holen.

Rückkehr zur Werkself mit Titelanspruch

Moussa Diaby war vor drei Jahren noch ein entscheidender Bestandteil der Leverkusener Mannschaft, die den Titel in der Europa League gewann, verließ jedoch den Verein kurz nach diesem Erfolg. Nach einem Intermezzo in der englischen Premier League bei Aston Villa und einem weiteren Jahr in der Saudi Pro League mit Al-Ittihad hat der Franzose nun den Weg zurück nach Leverkusen gefunden, wo er neue Erfolgsgeschichten schreiben will. Seine Motivation ist klar definiert: Er betrachtet die aktuelle Europa-League-Kampagne als Chance, eine offene Rechnung aus der Vergangenheit zu begleichen und den Klub an die Spitze des europäischen Fußballs zu führen.

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Vergessene Finalniederlage gegen die AS Roma

Die Erinnerung an das Scheitern im europäischen Wettbewerb hält im Kader noch nach. Im Jahr 2023 stand Moussa Diaby noch im Kader von Bayer Leverkusen, als das Team im Halbfinale der Europa League gegen die AS Roma ausschied. Trotz seiner Beteiligung am Wettbewerb endete die Reise dort bitter mit einer Gesamtniederlage nach Hin- und Rückspiel. Diaby selbst betonte nach seiner Ankunft in Zagreb am Mittwochabend, dass er kurz davor stand, das Finale zu erreichen, und nun die Motivation hat, dies mit der aktualisierten Mannschaft und Trainer Carles Martinez nachzuholen. Der Trainer erklärte, dass Diaby in der letzten Partie gegen Paderborn nach seiner Verletzungspause erste Minuten sammelte und sich gut entwickelt.

Aktuelle Form und Startelfchancen in Kroatien

Trainer Carles Martinez setzte bei der Vorbereitung auf das entscheidende Duell bei Dinamo Zagreb am Donnerstag auf klare Signale bezüglich der Einsatzpläne für Moussa Diaby. Der 42-jährige Coach hob hervor, dass die Mannschaft nach der Länderspielpause sehr gut gegen Paderborn gespielt und viele Tore erzielt habe. Diaby habe nach seiner Einwechslung gegen Paderborn ein gutes Gefühl gezeigt und mache Fortschritte. Martinez erklärte ausdrücklich, dass er dem Franzosen, falls möglich, noch mehr Spielzeit geben möchte, um ihn optimal auf die Herausforderungen in Zagreb vorzubereiten.

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Strategische Bedeutung für das Duell mit Dinamo Zagreb

Die Konstellation vor dem Spiel am Donnerstag um 18.45 Uhr, das auf RTL+ und Sky ausgestrahlt wird, ist für den Verein von höchster Wichtigkeit. Nachdem Bayer Leverkusen mit einer unnötigen 0:1-Heimschlappe gegen Olympique Marseille gestartet war und Diaby in diesem Spiel verletzt fehlte, gilt der Sieg in Kroatien als zwingend notwendig, um die Kontrolle im Wettbewerb zu behalten. Diaby könnte in dieser Partie wieder in die Startelf zurückkehren und die Offensive stärken. Die Atmosphäre im Team ist nach Angaben des Trainers sehr positiv, was als Fundament für die kommenden Aufgaben dient.

Ausblick und langfristige Perspektiven

Moussa Diaby sieht in der Europa League nicht nur ein individuelles Ziel, sondern eine Chance für den gesamten Verein. Er betonte, dass jeder Spieler diesen großen Wettbewerb gewinnen möchte, da ein Titel gut für den Verein und die Spieler wäre. Leverkusen arbeitet jeden Tag daran, besser zu werden, und die drei Punkte in Zagreb sind das unmittelbare Ziel. Die Rückkehr von Diaby signalisiert den Willen, den Erfolg von vor drei Jahren nicht als Einzelfall, sondern als Standard zu etablieren, wobei der Fokus nun auf der konsequenten Umsetzung der Taktik von Carles Martinez liegt, um in jedem Wettbewerb weiterzukommen.