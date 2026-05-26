MOVA LiDAX Ultra 2000 AWD - Allrad‑Mähroboter meistert steile Hänge ohne Begrenzungskabel

Der neue MOVA LiDAX Ultra 2000 AWD überzeugt mit Allradantrieb, 360°‑LiDAR‑Navigation und kabelloser Kartierung. Selbst bei 80 % Steigung bleibt er stabil, schneidet präzise und spart Installationszeit - jetzt stark reduziert bei Amazon.

Ein weitläufiger Garten mit unebenen Beeten, steilen Hängen und ohne Begrenzungskabel stellt selbst erfahrene Hobbygärtner vor große Herausforderungen. Genau diese Situation hat der Autor über mehrere Wochen mit dem neuen Allrad‑ Mähroboter MOVA LiDAX Ultra 2000 AWD getestet.

Der Roboter überzeugt nicht nur durch seine vier Nabenmotoren und den Allradantrieb, sondern auch durch ein innovatives Navigationssystem, das dank 360°‑3D‑LiDAR und KI‑Dual‑Vision vollständig kabellos arbeitet. Selbst bei Steigungen von bis zu 80 % bleibt das Gerät stabil auf dem Rasen und rutscht nicht ab.

Während herkömmliche Modelle oft nur zwei angetriebene Räder besitzen und bei nassen oder steilen Flächen versagen, nutzt der MOVA die volle Traktion aller vier Räder und schafft so ein zuverlässiges Mähverhalten, das selbst über anspruchsvollste Hänge hinweg konstant bleibt. Ein weiteres Highlight ist die völlige Befreiung vom lästigen Begrenzungskabel. Das Installieren eines physischen Kabels ist nicht nur zeitaufwendig, sondern auch anfällig für Beschädigungen durch Frost oder Gartenarbeiten.

Der MOVA LiDAX Ultra 2000 AWD erledigt die Gardengrenzen selbständig: Nach dem Auspacken wird die Ladestation angeschlossen und das Gerät fährt per Smartphone‑App einmal um den gesamten Garten, um eine hochpräzise 3‑D‑Karte zu erstellen. Diese Autokartierung erfasst jede Kurve, jeden Blumenbeet‑Rand und enge Passagen zwischen Gewächshäusern und Zäunen bis auf wenige Zentimeter genau. Das integrierte UltraTrim‑2.0‑Feature reduziert dabei die Schnittbreite an Rändern auf lediglich drei Zentimeter, sodass Mauern und Beete fast randlos beschnitten werden.

Dank der Kombination aus Allradantrieb, dualer Navigation und einer breiten Doppelscheiben‑Mähfläche liefert der Roboter ein gleichmäßiges Schnittbild und spart dabei Stunden an manueller Arbeit und Installationsaufwand. Der Autor berichtet, dass besonders ein 20‑Grad‑Hang hinter der Terrasse, der mit älteren Modellen regelmäßig zum Abrutschen führte, nun zuverlässig gemäht wird.

Aktuell ist das Gerät über Amazon zu einem stark reduzierten Preis erhältlich, wobei es sich um einen Affiliate‑Link handelt, der dem Betreiber des Testberichts eine kleine Provision einbringt, ohne den Endpreis zu beeinflussen. Wer also seinen Rasen pflegen und gleichzeitig Zeit sowie Nerven schonen möchte, sollte das Angebot nutzen, solange es gültig ist





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