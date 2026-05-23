Möwen picken an Kadaver von Buckelwal Timmy - kann er explodieren?

Die Ursache für den Anstieg des toten Buckelwals Timmy ist die Zersetzung durch Bakterien, die gefährliche Gase produzieren. Diese Gase können nicht entweichen, weil die dicke Haut und die Gewebe die Gase einhalten. Besonders sichtbar ist das in den extrem dehnbaren Hautfalten, die normalerweise zum Fressen verwendet werden. Die Möwen fressen an der Oberfläche, aber das Fett unter der Haut schützt Timmy vor den Schnäbeln.

Der tote Buckelwal Timmy bläht sich vor der dänischen Insel Anholt immer weiter auf. Möwen picken an Haut und Kehlfalten des Kadavers. Sie sitzen auf seinem riesigen Körper, picken, zerren, stochern.

Seitdem Timmy am 14. Mai leblos vor der dänischen Insel Anholt entdeckt wurde, wird sein Körper runder und runder. Die Ursache: Bakterien zersetzen ihn und produzieren gefährliche Gase. Problem: Die dicke Haut des Wals, Gewebe und eine Fettschicht verhindern, dass die Gase entweichen können.

Besonders sichtbar sei das im Bereich des Mauls und der sogenannten Kehlfalten. Die extrem dehnbaren Hautfalten brauchen normalerweise zum Fressen – er könne damit Tausende Liter Wasser auf einmal aufnehmen. Jetzt sind es die Gase, die die Falten dehnen und Timmy in einen Ballon verwandeln. Können die Schnäbel der Möwen alles zum Platzen bringen?

Der Experte gibt vorerst Entwarnung: "Die Möwen werden kaum schaffen, den Wal aufzupicken.

" Zwar würden die Vögel Hautpartikel, kleine Krebse, Würmer und andere Organismen von der Oberfläche des toten Wals fressen. Vor allem aus den Kehlfalten. Doch ausgerechnet das Fett unter der Haut, das dazu beiträgt, die Gase im Kadaver einzuschließen, schützt Timmy vor den Möwenschnäbeln. Mit jedem Tag steigt der Druck im Inneren weiter an.

Wenn man nicht vorher mit gezielten Stichen oder mit einer Lanze dafür sorgt, dass die Gase entweichen können, dann besteht tatsächlich Explosionsgefahr





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