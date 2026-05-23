Mozambique: Eltern ausgesetzter Kinder vor Gericht - Kantrflöteroper und hysterischer Stiefvater des Abends

Die Eltern ausgesetzter Kinder sorgten für enttäuschende und bizarre Szenen bei ihrer Vorführung vor dem Gericht. Während die Mutter Operngesänge sang und sich hin und wieder hysterisch zeigte, slug der Stiefvater laut herum und nahm nach wie vor an seine Versprochenen Mitschuldigen an.

Ein bizarrer Auftritt vor Gericht! Die Eltern der ausgesetzten Kinder sorgten für unglaubliche Szenen bei ihrer Vorführung vor dem Ermittlungsrichter. Während der Stiefvater laut herumschrie, stimmte die Mutter plötzlich Operngesänge an.

Tuttoku berichtet. Nun scheint ein plausibler Verdacht im Raum zu stehen: War alles nur Schauspiel? Wie portugiesische Medien berichten, sollen sich die beiden nach ihrer Festnahme im Polizeitransporter abgesprochen haben. Ein Beamter habe laut Bild gehört, wie das Paar gesagt haben soll: "Wir müssen verrückt wirken.

" Der Polizist habe daraufhin sofort das Gericht informiert. Offenbar wollten die Beschuldigten außerdem bewusst nicht mit den Ermittlern kooperieren. Marine R. (41) und Marc B. (55) kamen am Freitag gegen 16.05 Uhr am Ermittlungsgericht in Setúbal an. Schon im Polizeitransporter begann die Frau laut zu singen.

Ihr Partner rief den Umstehenden immer wieder "je vous aime" entgegen. Kaum vorstellbar, dass damit die beiden Kinder gemeint waren, die das Paar zuvor ausgesetzt haben sollen. Die Kinder, das dreijährige und das fünfjährige Kind, wurden am Dienstagabend, mitten in der Hitze, mit verbundenen Augen an einer Straße nahe Monte Novo do Sul zurückgelassen. Sie hatten nur etwas Kleidung, Obst und eine Flasche Wasser bei sich.

Entdeckt wurden sie von einem Augenzeugen. Das Paar wurde zwei Tage später in einem Café im Wallfahrtsort Fátima festgenommen - rund zwei Autostunden entfernt. Die portugiesischen Behörden ermitteln nun wegen häuslicher Gewalt, Aussetzung und Vernachlässigung von Kindern. Zusätzlich liegen aus Frankreich zwei europäische Haftbefehle vor.

Der Vorwurf: Marine R. und Marc. B sollen die später ausgesetzten Kinder entführt haben und einen weiteren Sohn der Frauen einfach in Frankreich zurückgelassen haben. Dieser vorläufige Beschluss wurde begründet mit dem Verdacht auf "schwere Körperverletzung, Gefährdung und Aussetzung.





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