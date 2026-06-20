Mozarts geheime Lehrpartituren: 1778 entdecktes Notenheft in der französischen Nationalbibliothek

Ein 44‑seitiges Manuskript mit sieben Harfen‑ und Flötenstücken, geschrieben von Mozart während seiner Pariser Lehrtätigkeit, wurde im Nationalarchiv von Paris gefunden. Der Fund bietet einzigartige Einblicke in Mozarts Unterrichtsmethoden und seine Pariser Jahre.

Ein unscheinbares, 44‑seitiges Notenheft hat die Musikwelt in Aufruhr versetzt. In den Archiven der französischen Nationalbibliothek wurde ein Manuskript entdeckt, das eindeutig in der Handschrift von Wolfgang Amadeus Mozart (1756‑1791) verfasst ist.

Der Konservator François‑Pierre Goy, der sich auf anonyme Partituren spezialisiert hat, stieß während einer routinemäßigen Untersuchung von Unterrichtsmaterialien auf das kleine Heft, das in marmoriertes Papier gehüllt war. Auffällig waren die leicht nach vorn geneigten Violinschlüssel und die Bassschlüssel, die sich von der französischen Notationspraxis unterschieden - Merkmale, die Goy sofort an Mozarts Handschrift erinnerten. Durch den Vergleich mit bekannten Manuskripten und einer genauen Papiere‑Analyse ließ sich die Autorschaft zweifelsfrei bestätigen.

Das Mozarteum in Salzburg prüfte das Dokument und bestätigte, dass es tatsächlich von Mozart stammt. Das Heft ist datiert auf das Jahr 1778, ein Zeitraum, in dem Mozart in Paris als Komponist und Lehrer für die Adlige Harfenistin Marie‑Louise‑Philippine de Bonnières de Guînes tätig war. Diese Verbindung erklärt den außergewöhnlichen Inhalt: sieben Stücke für Harfe und Flöte, darunter Kompositionsübungen, die zusammen etwa zwanzig Minuten Musik ergeben.

Die Stücke zeigen Mozarts didaktisches Vorgehen und geben Einblick in seine Lehrmethoden, ein Aspekt seines Schaffens, der bislang kaum dokumentiert war. Besonders eindrucksvoll ist die räumliche Anordnung der Handschriften: Mozarts Noten stehen unmittelbar neben jenen seiner Schülerin, was den interaktiven Charakter des Unterrichts unterstreicht. Die letzte Übung im Heft bleibt unvollendet, und die letzten sechs Seiten bleiben leer - ein Hinweis darauf, dass die gemeinsame Arbeit abrupt beendet wurde, vermutlich im Zuge der politischen Umbrüche der Französischen Revolution.

Das Manuskript war während der Revolution beim Herzog von Guînes beschlagnahmt worden und später in den Bestand der Nationalbibliothek überführt worden. Gilles Pécout, Direktor der Bibliothek, bezeichnet den Fund als einen der bedeutendsten der letzten Jahrzehnte. Am kommenden Sonntag sollen die Stücke in einem besonderen Konzert in der Nationalbibliothek aufgeführt werden, sodass das Publikum die Möglichkeit erhält, Mozarts seltene Lehrwerke live zu erleben.

Der Fund eröffnet nicht nur neue musikgeschichtliche Perspektiven, sondern beleuchtet auch die persönliche Seite des Komponisten: seine Rolle als Lehrer, sein Einfluss auf die Pariser Kulturszene und seine Beziehungen zu adeligen Musikerfamilien. Durch die Kombination aus pädagogischen Skizzen, fertigen Kompositionen und den Spuren unvollendeter Arbeiten entsteht ein facettenreiches Bild eines jungen Mozart, der sich in einem fremden kulturellen Milieu behauptete und gleichzeitig seine musikalische Handschrift weiterentwickelte





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