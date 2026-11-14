Mozilla bietet Firefox VPN bis 2027 ohne Datenvolumen-Limit an

Mozilla ermöglicht Firefox-Nutzern kostenlosen, unbegrenzten Zugang zum integrierten VPN-Feature bis Ende Januar 2027. Die Funktion nutzt Server von Mullvad und schützt die Privatsphäre in öffentlichen Netzwerken.

Das Unternehmen Mozilla hat eine wichtige Änderung an seinem beliebten Internet-Browser Firefox angekündigt. Nutzer können die integrierte VPN-Funktion bis zum 31. Januar 2027 unbegrenzt und kostenlos nutzen. Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber den vorherigen Modellen dar, bei denen oft datenlimitierte Testphasen im Vordergrund standen.

Voraussetzung für den Zugriff auf das unbegrenzte VPN ist lediglich, dass die betroffene Person ein gültiges Mozilla-Konto besitzt. Sobald die Anmeldung erfolgt ist, steht der Schutzmechanismus sofort zur Verfügung. Ziel dieser Initiative ist es, die digitale Privatsphäre einer breiten Masse an Nutzern zu stärken, ohne finanzielle Hürden aufzubauen.

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Mechanismus und technische Infrastruktur

Das Firefox-VPN stützt sich in seiner technischen Implementierung auf die Infrastruktur des schwedischen Anbieters Mullvad. Mozilla nutzt dabei die etablierten Servernetzwerke von Mullvad, um eine schnelle und zuverlässige Verbindung herzustellen. Aktuell operiert Mullvad mit mehr als 570 Servern, die in 50 verschiedenen Ländern verteilt sind.

Diese globale Verteilung soll sicherstellen, dass Nutzer unabhängig von ihrem aktuellen Standort eine hohe Geschwindigkeit und Stabilität erhalten. Mullvad wirbt zudem stark damit, keine Online-Aktivitäten seiner VPN-Nutzer zu protokollieren. Dieser Ansatz der Null-Log-Policy ist ein zentrales Verkaufsargument, wenn es um den Schutz der eigenen digitalen Identität geht.

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Schutz in öffentlichen Netzwerken und Einschränkungen

Der primäre Anwendungszweck des Firefox-VPN besteht darin, Nutzer in öffentlichen Netzwerken wie Hotels, Cafés oder Bahnhöfen zu schützen. In solchen Umgebungen ist die Sicherheit der Datenübertragung oft gering. Das VPN erschwert es Internetanbietern und Website-Betreibern, den persönlichen Datenverkehr direkt einzusehen und mitzuverfolgen.

Es gibt jedoch eine wichtige technische Einschränkung, die Nutzer beachten müssen. Nicht der gesamte Datenverkehr auf dem Gerät wird durch diese VPN-Verbindung geschützt. Dies bedeutet, dass andere Anwendungen außerhalb des Browsers Firefox nicht automatisch abgesichert werden. Wer den kompletten Datenfluss seines Geräts schützen möchte, benötigt dafür eine separate, dedizierte VPN-Anwendung.

Verfügbarkeit auf Android und iOS

Die Funktion ist derzeit spezifisch auf bestimmten Geräten verfügbar, wobei die Integration in den Firefox-Browser erfolgt. Für Computernutzer wird die Funktion über ein spezielles VPN-Symbol in der Symbolleiste aktiviert. Dieser direkte Zugriff macht die Nutzung sehr einfach und schnell, ohne komplexe Konfigurationen.

Bei Android-Nutzern befindet sich die Steuerung in den Einstellungen, die sich über das Drei-Punkte-Menü innerhalb der App öffnen lassen. Eine Variante für iOS-Geräte ist ebenfalls geplant und soll in Zukunft folgen. Mozilla arbeitet daran, das Feature schrittweise auf alle unterstützten Plattformen zu erweitern, um ein einheitliches Sicherheitserlebnis zu gewährleisten.

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Zukunftspläne und langfristige Strategie

Die Ankündigung bis zum 31. Januar 2027 zeigt das langfristige Engagement von Mozilla im Bereich der Netzwerksicherheit. Durch die kostenlose Verfügbarkeit soll die Sensibilisierung für Online-Sicherheit gefördert werden. Mozilla hofft, dass Nutzer die Vorteile eines integrierten VPNs schätzen lernen und dies als Standard in ihren täglichen Browser-Gewohnheiten integrieren.

Die Entscheidung, auf Mullvad als Partner zu setzen, unterstreicht die Bemühungen von Mozilla, vertrauenswürdige Technologien anzubieten. Die hohe Anzahl der Serverstandorte und die Politik der Null-Protokollierung sollen das Vertrauen der Nutzer stärken. Die Einführung auf iOS wird den Funktionsumfang weiter ausbauen und die Reichweite der Sicherheitsfeatures erhöhen.