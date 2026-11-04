MSC Poesia: Kreuzfahrt-Ausflug von Miami wegen Mängeln gestrichen

Die US-Küstenwache untersagte der MSC Poesia die Abfahrt aus Miami aufgrund von Bord-Mängeln. Über 2000 Passagiere erhielten volle Rückerstattung, die Reederschaft entschuldigt sich.

Die US-Küstenwache untersagte der Kreuzfahrt "MSC Poesia" der Reederei MSC Cruises am Sonntag das Auslaufen aus dem Hafen von Miami. Das 294 Meter lange und 32 Meter breite Schiff sollte ursprünglich zu einer elftägigen Karibik - Kreuzfahrt aufbrechen, die Stopps in Jamaika, Kolumbien, Panama und Costa Rica vorsah. Aufgrund festgestellter technischer Mängel an den Bord-Systemen wurde die Abfahrt jedoch verhindert.

Technische Defekte verhindern Abfahrt

Die "MSC Poesia" war ursprünglich für eine elftägige Kreuzfahrt in die Karibik geplant. Die Reederei MSC Cruises erklärte, dass das Problem nicht rechtzeitig behoben werden konnte, bevor das Schiff den Hafen verlassen sollte. Konkret benannte weder die Reederschaft noch die US-Küstenwache die Art der identifizierten Mängel. Eine Stellungnahme der US-Küstenwache beschränkte sich darauf zu bestätigen, dass Mängel an den Bord-Systemen des Schiffes entdeckt wurden. Die Kontrolleure überprüfen neben ausländischen Handelsschiffen und Frachtern auch Passagier- und Kreuzfahrtschiffe, wobei Sicherheits- und Umweltstandards eine zentrale Rolle spielen.

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Schiff liegt weiterhin im Hafen von Miami

Drei Tage nach dem überraschenden Kreuzfahrt-Aus liegt die "MSC Poesia" weiterhin im Hafen von Miami. Laut Angaben des Schiffstrackingdienstes "VesselFinder" hat das in Saint-Nazaire in Frankreich auf der Werft Chantiers de l'Atlantique gebaute Schiff die Abfahrt nicht angetreten. Die "MSC Poesia" fährt unter der Flagge Panamas und hat eine Kapazität von mehr als 3200 Passagieren sowie über 1000 Besatzungsmitgliedern. Die genaue Anzahl der an Bord befindlichen Personen variiert je nach Berichtsquelle und Auslastung.

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Enttäuschte Gäste und Rückzahlungsprozesse

Nach Angaben der "MSC Poesia" selbst befanden sich mehr als 2000 Menschen an Bord, die den Start der Karibik-Reise verpassten. Die Reederschaft entschuldigte sich aufrichtig für die Beeinträchtigung des Urlaubs und verstand die Enttäuschung sowie den Frust der Gäste. Neben der Rückerstattung des vollen Reisepreises unterstützt die Reederschaft die Betroffenen bei der Heimreise. Dies geschieht, um die Unannehmlichkeiten für die Reisenden so gering wie möglich zu halten.

Planungen für zukünftige Kreuzfahrten

Die betroffenen Passagiere erhalten von "MSC Cruises" den vollständigen Reisepreis zurück. Die Reederschaft bietet zudem Unterstützung bei der Organisation der Rückreise an. Die genauen Details zu den technischen Defekten bleiben vorerst unklar. Die US-Küstenwache hat keine weiteren Informationen zur Art der Mängel veröffentlicht. Es ist unklar, wann das Schiff den Hafen von Miami verlassen wird, um die geplante Tour fortzusetzen oder um repariert zu werden. Die Situation bleibt für die Passagiere weiterhin unbefriedigend, da der Urlaub bereits vor dem Start abbrach.