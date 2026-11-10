MSC Seascape: Tote Frau an Bord, 48-jähriger Passagier festgenommen

Auf dem Kreuzfahrtschiff MSC Seascape wurde eine tote Frau gefunden. Ein 48-jähriger Passagier sitzt in Untersuchungshaft, das FBI ermittelt weiter.

An Bord des Kreuzfahrtschiff es MSC Seascape wurde eine tote Frau gefunden. Das FBI ermittelt in dem Fall, ein Passagier wurde inzwischen festgenommen. Die Tat soll sich während der Kreuzfahrt ereignet haben, die am Sonntag im texanischen Galveston begann.

Das Schiff legte am Sonntag in Galveston (Texas) zu einer Karibik-Rundreise in Richtung Costa Maya ab. Nur wenige Stunden später drehte die MSC Seascape jedoch um und lief den Starthafen wieder an. Dort wurde der mutmaßliche Täter am Montag von Bord geführt.

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Mutmaßlicher Tathergang an Bord der MSC Seascape

Der 48-jährige Jason Leon W. soll die getötete Frau an Bord der MSC Seascape angegriffen haben. Nach Angaben von US-Medien stritt er sich mit ihr am Sonntagabend zunächst im Restaurant des Schiffes und später in der gemeinsamen Kabine.

Laut der Aussage, die W. gegenüber den Ermittlern machte, soll er die Frau mehrfach heftig geschlagen und gewürgt haben. Als das Opfer blutend zu Boden fiel, soll er ihr von hinten den Arm um den Hals gelegt und zugedrückt haben. Die Behörden haben diese Schilderungen bislang nicht gerichtlich bewertet.

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Entdeckt wurde die Tat durch das Zimmermädchen. Als es an die Kabine klopfte, um frische Handtücher zu bringen, fiel ihm Blut an der Kleidung des Mannes auf. Die alarmierte Schiffs-Sicherheit fand W. vor der Kabine mit seinem Handy in der Hand und nahm ihn fest.

Ermittlungen des FBI und die Untersuchungshaft

Das FBI Houston hat die Ermittlungen übernommen und erklärte auf der Plattform X, ehemals Twitter, dass es wegen eines mutmaßlichen Verbrechens ermittle. Die Bundesbehörde hat den Fall damit öffentlich bestätigt, Details zur Tat wurden im Anschluss vor allem über Medienberichte bekannt.

W. sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Eine offizielle Anklage wegen Mordes wurde erhoben. Nach Berichten soll der Verdächtige in einer ersten Vernehmung gestanden haben. Die Leiche der getöteten Frau soll nun obduziert werden, um die genaue Todesursache festzustellen.

Die Behörden bestätigten zudem, dass der Tatverdächtige bereits wegen Körperverletzung polizeibekannt war. Im September 2024 hatte er ein Familienmitglied angegriffen. Diese Vorgeschichte ist Teil der Ermittlungen, ein Zusammenhang mit der aktuellen Tat ist bisher nicht belegt.

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Reaktion von MSC Cruises und Folgen für die Reise

Das Unternehmen MSC Cruises äußerte sich offiziell zu dem Vorfall. Die Reederei erklärte, dass ihre Gedanken in dieser schweren Zeit bei der Familie und den Freunden des Gastes seien.

Die Kreuzfahrt wurde nach dem Zwischenfall nicht vollständig abgebrochen. Die MSC Seascape setzte ihre Reise in die Karibik am Montagnachmittag fort, nachdem das Schiff zuvor wieder in Texas angelegt hatte. Für die übrigen Passagiere bedeutete dies eine Unterbrechung des Reisebeginns.

Der Fall zeigt, wie schnell ein Verbrechen an Bord eines Kreuzfahrtschiffes zu einem Einsatz von Bundesermittlern führen kann. Die weiteren Schritte sind die Obduktion der Toten und der Fortgang des Verfahrens gegen den Angeklagten Jason Leon W., der bis zu einem rechtskräftigen Urteil als unschuldig gilt.