Der europäische Markt für globale All-World-ETFs galt lange als Revier von MSCI und FTSE. Jetzt drängen S&P Global und zwei große Anbieter hinein.

Der europäische Markt für globale All-World-ETFs galt lange als Revier von MSCI und FTSE. Jetzt drängen S&P Global und gleich zwei große Anbieter hinein: State Street und UBS.

Wer in Europa einen All-World-ETF wollte, griff bisher meist zu einem Fonds auf einen Index von MSCI oder FTSE Russell. Das könnte sich nun ändern: State Street und UBS bereiten neue All-World-ETFs vor, wie „ETFstream“ berichtet. Beide setzen dabei auf den S&P Global Select Capped Index, den S&P Global einst für diesen Zweck entwickelt hat und der sich in einigen Punkten von den bekannten Welt-Indizes unterscheidet.

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Demnach hat State Street Investment Management den State Street SPDR S&P All World UCITS ETF laut “ETFstream” schon bei den irischen Behörden registrieren lassen. Einen Handelsstart hat das Haus dafür bisher nicht angekündigt. Schon heute gibt es einen Fonds auf denselben Index: den comdirect S&P All World State Street UCITS ETF . Die Commerzbank-Tochter comdirect hat ihn zusammen mit State Street aufgelegt, er ging im Januar 2026 an die Börse.

Der Fonds thesauriert seine Erträge und kostet 0,40 Prozent Gesamtkostenquote pro Jahr. Im November überschritt das Volumen erstmals 100 Millionen Euro. State Street ist mit seinem Plan laut “ETFstream” nicht allein: Auch UBS plant demnach einen neuen All-World-ETF und bereitet den UBS S&P Global All-Cap UCITS ETF vor. Einen Starttermin gibt es auch hier noch nicht.

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Amundi hat zwar schon im Juni als erster Anbieter einen globalen S&P-All-World-Ansatz nach Europa gebracht, allerdings mit einem starken Dividendenfokus. Der MSCI World enthält nur Industrieländer. MSCI ACWI und FTSE All-World berücksichtigen zwar Schwellenländer, lassen aber kleine Unternehmen außen vor. Der S&P-Index geht hier einen anderen Weg, in drei Punkten: - Fester Anteil für Nebenwerte: Bei jeder Überprüfung wird das Anlageuniversum starr im Verhältnis 80 zu 20 geteilt. 80 Prozent gehen an große und mittlere Unternehmen, 20 Prozent an Nebenwerte.

In Indizes wie dem MSCI ACWI IMI oder dem FTSE Global All Cap ergibt sich der Small-Cap-Anteil dagegen aus der Marktkapitalisierung und liegt bei etwa 9 bis 10 Prozent. - Gewinnfilter: Kleinere Firmen kommen nur hinein, wenn sie gut handelbar sind und in den beiden Jahren davor einen positiven Gewinn je Aktie ausgewiesen haben. Wer zwei Verlustjahre in Folge schreibt, fliegt beim nächsten Rebalancing wieder heraus.

- Begrenzung der Schwergewichte: In klassischen Welt-Indizes kommen Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon oder Meta leicht auf Einzelgewichte von 4 bis 7 Prozent. Der S&P-Index gewichtet diese Titel alle vier Monate gleich. Dadurch bleibt keine Aktie über rund 2,5 Prozent, und die zehn größten Positionen kommen zusammen auf weniger als 20 Prozent. Die aufwendigere Gewichtung kostet Geld, etwa durch höhere Gebühren und häufigeres Umschichten.

Die TER des comdirect-ETF liegt bei 0,40 Prozent. Etablierte All-World-ETFs auf Indizes von FTSE, MSCI oder Solactive kommen meist auf 0,07 bis 0,14 Prozent. Ob State Street und UBS ihre Produkte günstiger anbieten, ist offen. Eine wichtige Rolle könnte auch spielen, ob sie über einen exklusiven Vertriebspartner laufen.

Dass immer mehr Anbieter in den Markt drängen, ist keine Überraschung: ETFs sind in Europa längst kein Nischenprodukt mehr. Im dritten Quartal 2026 flossen dem europäischen ETF-Markt laut Amundi 127,4 Milliarden Euro zu, 12 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Das verwaltete Vermögen lag Ende September bei 3,2 Billionen Euro. Auch in Deutschland steigt die Zahl der Anleger: Von 2022 bis 2025 wuchs sie laut einer BlackRock-Studie von 9,2 auf 14,5 Millionen.

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Deutsche Anleger halten inzwischen rund 500 Milliarden Euro in ETFs und damit fast ein Viertel des europäischen Marktes. Der comdirect S&P All World State Street UCITS ETF mit der ISIN IE00020O1MD6. Er ist seit Januar 2026 handelbar und kostet 0,40 Prozent pro Jahr. Der MSCI World umfasst nur Industrieländer und rund 1.300 Unternehmen.

Der S&P-Index nimmt zusätzlich Schwellenländer und Small Caps auf und begrenzt das Gewicht der größten Konzerne. UBS bereitet laut “ETFstream” den UBS S&P Global All-Cap UCITS ETF vor, einen Starttermin gibt es noch nicht. State Street hat seinen SPDR-Fonds in Irland registriert. Ob und wann er an der Börse startet, hat das Unternehmen bislang nicht bekannt gegeben.

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