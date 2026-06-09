MSCI World: Warum der Weltindex immer mehr zur Wall Street wird und welche Alternativen es gibt

Der MSCI World ist für viele Anleger das Standardinvestment. Doch nach einem Rebalancing ist der US-Anteil auf 74 Prozent gestiegen. Experten warnen vor einem Klumpenrisiko und nennen Alternativen wie den MSCI ACWI IMI oder den FTSE All-World.

Der Name klingt nach maximaler Risikostreuung: MSCI World. Für Millionen ETF -Sparer ist der Index das Basisinvestment schlechthin, der Inbegriff des einfachen Weltportfolio s. Ein Sparplan, ein Fonds, und fertig ist die globale Geldanlage.

Doch nach dem jüngsten Umbau des Index zeigt sich deutlicher denn je: Der MSCI World ist immer weniger Welt - und immer mehr Wall Street. Und damit wächst die Angst vor einem gefährlichen Klumpenrisiko. Aber es gibt Alternativen, die ganz ohne aktive Wette gegen Amerika auskommen. Nach dem Rebalancing des MSCI World Ende Mai liegt der US-Anteil inzwischen bei 74 Prozent.

Fast drei Viertel des Index bestehen also aus amerikanischen Aktien. Japan, die Nummer zwei, kommt nur noch auf 5,7 Prozent. Deutschland ist mit gut zwei Prozent vertreten. Das war in den vergangenen Jahren kein Problem, sondern die Erfolgsformel: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Broadcom und Meta haben den Weltindex nach oben gezogen.

Sie lieferten höhere Margen, stärkere Gewinnsteigerungen, tiefere Kapitalmärkte und den wichtigsten KI- und Plattformkomplex der Welt. Wer gegen Amerika diversifizierte, verlor oft Rendite. Doch genau daraus entsteht nun die neue Frage für Anleger: Ist der MSCI World noch das beste Basisinvestment - oder ist er inzwischen zu einseitig geworden? Der starke Amerika-Anteil ist keine bewusste Wette von MSCI.

Der Indexanbieter sortiert die Börsenwelt nach festen Regeln. Entscheidend sind vor allem die streubesitzbereinigte Marktkapitalisierung und die Handelbarkeit der Aktien. Wer groß und liquide genug ist, kommt hinein. Wer zu klein wird, fliegt heraus.

Für Anleger hat das einen Vorteil: Sie besitzen automatisch die Gewinner der vergangenen Jahre höher gewichtet. Der Index erneuert sich selbst. Doch es hat auch einen Nachteil: Er kauft das, was ohnehin schon groß und teuer geworden ist, immer stärker nach. Die zehn größten Positionen machen inzwischen mehr als ein Viertel des MSCI World aus.

Die Technologie- und Halbleiterlastigkeit ist hoch. Der Index ist damit nicht nur ein Länder-, sondern auch ein Branchen- und Stilrisiko: viel USA, viel Dollar, viel Big Tech, viel Wachstum, hohe Bewertungen. Viele Anleger glauben, mit dem MSCI World die ganze Welt zu kaufen. Das stimmt nicht.

Der Index enthält nur Industrieländer. Schwellenländer fehlen. Damit fehlen auch große Teile Asiens, darunter China, Indien, Taiwan oder Südkorea, das bei MSCI auch als Schwellenland gilt. Gerade das ist für die nächsten Jahre entscheidend.

Wer nur den MSCI World kauft, setzt darauf, dass die alten Industriemärkte - vor allem die USA - auch künftig die zentralen Renditetreiber bleiben. Wer breiter streuen will, braucht einen Index, der Industrie- und Schwellenländer zusammenführt. Das ist keine Wette gegen Amerika. Es ist nur die Erweiterung des Anlageuniversums.

Der einfachste Schritt weg vom MSCI World führt zu All-Country-Indizes. Der MSCI ACWI oder der FTSE All-World enthalten neben Industrieländern auch Schwellenländer. Dadurch sinkt der Amerika-Anteil spürbar, ohne dass Anleger das Grundprinzip aufgeben. Auch diese Indizes gewichten weiter nach Marktkapitalisierung.

Sie kaufen also nicht künstlich Europa, China oder Indien hoch, sondern nehmen nur mehr Börsenwelt ins Portfolio. Der Vanguard FTSE All-World kommt auf 63,1 Prozent USA. Der SPDR MSCI ACWI IMI liegt bei 63,3 Prozent. Das ist immer noch viel Amerika, aber eben nicht mehr drei Viertel.

Besonders interessant ist der SPDR MSCI ACWI IMI. Das Kürzel IMI steht für Investable Market Index. Der Fonds deckt große, mittlere und kleine Unternehmen ab. Er kommt auf mehr Breite als der klassische MSCI World und kostet 0,17 Prozent pro Jahr.

Seine Wertentwicklung lag im laufenden Jahr bei 13,3 Prozent, über zehn Jahre bei annualisiert 12,1 Prozent. Der iShares Core MSCI World kam auf 12,7 Prozent über zehn Jahre, hat dafür aber aktuell den deutlich höheren US-Anteil von 74 Prozent. Für Anleger, die ein möglichst einfaches, regelbasiertes Weltportfolio suchen, ist der ACWI IMI daher eine der saubersten Alternativen. Er ist der vollständigere Weltindex.

Auch der FTSE All-World bleibt eine solide Basislösung. Er ist etwas weniger breit als der ACWI IMI, aber sehr etabliert, groß und günstig. Der Vanguard-ETF hat ein Fondsvolumen von gut 40 Milliarden Euro, kostet 0,19 Prozent pro Jahr und weist über zehn Jahre 12,3 Prozent pro Jahr aus. Radikaler ist der neue Amundi FTSE All World GDP-Weighted ETF.

Er gewichtet Länder nicht nach Börsenwert, sondern stärker nach ihrer Wirtschaftsleistung. Die USA fallen dadurch von mehr als 60 Prozent im klassischen FTSE All-World auf nur noch 32,9 Prozent. Das ist ein anderes Weltbild. Nicht mehr: Welche Aktienmärkte sind am größten?

Sondern: Welche Volkswirtschaften stehen hinter der globalen Wertschöpfung? Der Preis ist ebenfalls klar: In den vergangenen Jahren war dieser Ansatz schwächer. Über zehn Jahre kam der klassische FTSE All-World auf plus 236 Prozent, der GDP-Weighted-Ansatz auf plus 171 Prozent





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