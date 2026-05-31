MSI Claw 8 EX AI+: Intels Panther Lake erstmals im Handheld-Format - Start am 23. Juni 2026

Der MSI Claw 8 EX AI+ setzt auf Intels Arc G3 Extreme mit Panther Lake und bietet 14 CPU-Kerne sowie die Xe3-Grafikeinheit Arc B390. Der Handheld erscheint am 23. Juni 2026 zu einem Preis von rund 1.500 US-Dollar.

MSI hat auf der Computex 2026 in Taipeh den Claw 8 EX AI+ vorgestellt, einen Handheld-PC, der erstmals Intel s Panther Lake -Architektur in einem mobilen Format nutzt.

Das Gerät ist mit dem Intel Arc G3 Extreme ausgestattet, dem Spitzenmodell der G3-Serie. Dieses System-on-a-Chip kombiniert insgesamt 14 Prozessorkerne - bestehend aus 2 Performance-Kernen, 8 Effizienz-Kernen und 4 Low-Power-Kernen - mit einer integrierten Xe3-Grafikeinheit, die als Intel Arc B390 mit 12 Xe3-Cores bezeichnet wird. Als Systemspeicher kommen 32 GiB LPDDR5X zum Einsatz, der sowohl von der CPU als auch der GPU genutzt wird.

Das Package des Arc G3 Extreme ist identisch mit dem des Intel Core Ultra X9 388H und misst 50 × 25 Millimeter, was zeigt, dass MSI auf einen vollwertigen Panther Lake-Chip setzt und nicht auf die kompaktere Variante Wildcat Lake. Intel gibt eine maximale Taktfrequenz von 4,7 GHz im Turbo-Modus an, unterstützt LPDDR5X-8533 und eine Leistungsaufnahme zwischen 25 und 80 Watt.

Damit zielt MSI nicht nur auf AMDs Ryzen Z2 Extreme, sondern direkt auf den Ryzen AI Max+ 300 alias Strix Halo. In puncto Effizienz setzt sich Intel mit der Arc G3 Series laut MSI nun unangefochten an die Spitze der dedizierten Handheld-CPUs. Die Kühlung des Claw 8 EX AI+ wurde mit Cooler Boost HyperFlow grundlegend überarbeitet. Ein zweiter Lüfter, zwei Heatpipes und ein um 25 Prozent erhöhter Luftdruck sorgen dafür, dass fünf Watt mehr Abwärme abgeführt werden können.

In einem Dauertest mit 100 Durchläufen von Cinebench R23 soll die Temperatur laut MSI konstant bleiben, was auf eine effektive Wärmeableitung hindeutet. Das Gehäuse selbst ist 20 Gramm leichter geworden, die Griffe sind breiter und mit einer lasergravierten Mikrostruktur versehen, die ein Abrutschen verhindern soll. Bei den Bedienelementen setzt MSI auf Analog-Sticks mit Hall-Sensoren, abgerundete ABXY-Tasten und ein Steuerkreuz mit Metallring. Die bisherigen Vibrationsmotoren wurden durch Linearmotoren ersetzt, die mittels eines neuen Algorithmus eine sogenannte HD-Haptik ermöglichen.

Diese soll ein feineres und realistischeres Feedback bei Spielen liefern. Der MSI Claw 8 EX AI+ mit Arc G3 Extreme, 32 GiB LPDDR5X und einer 1 TB SSD kostet rund 1.500 US-Dollar und startet ab dem 23. Juni 2026 in den wichtigsten Märkten. Die PCIe-SSD ist nun im Format M.2 2280 untergebracht und kann nach Abnehmen der Rückseite ausgetauscht werden, wobei MSI nur einseitig bestückte Modelle empfiehlt.

In Europa wurde das Gerät vorab bei Händlern für rund 1.599 Euro gelistet; ein endgültiger Deutschlandpreis steht noch aus. MSI begründet den höheren Preis gegenüber dem Vorgänger mit gestiegenen Kosten für Speicher und SSDs, verspricht aber regional konkurrenzfähige Preise. Das Claw 8 EX AI+ ist damit ein deutliches Upgrade gegenüber dem vorherigen Modell und richtet sich an anspruchsvolle Gamer, die höchste Leistung im Handheld-Format suchen.

Mit der Integration von Intels Panther Lake und der leistungsstarken Xe3-Grafik positioniert sich MSI im Premium-Segment und fordert die Konkurrenz von AMD heraus





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MSI Claw 8 EX AI+ Intel Panther Lake Handheld-PC

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