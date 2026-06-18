MSI Claw 8 EX AI+: Luxus-Handheld mit Xbox-Controller-Feeling im ersten Test

Auf der Intel Extreme Masters 2026 in Köln konnte der neue MSI Claw 8 EX AI+ Gaming-Handheld mit dem Intel G3 Extreme Chip ausprobiert werden. Das Gerät orientiert sich stark am Design des Xbox Wireless Controllers und überzeugt mit ergonomischen Griffen und hochwertiger Verarbeitung. Mit einem 8-Zoll-Full-HD+-Display, Hall-Effekt-Sticks und Unterstützung für Micro-SD-Express-Karten bietet es moderne Features. Ein erster Eindruck vom komfortablen Premium-Handheld, der stolze 1.650 Euro kostet.

Der MSI Claw 8 EX AI+ ist ein neuer Gaming-Handheld, der auf der Intel Extreme Masters 2026 in Köln vorgestellt wurde. Mit dem Intel G3 Extreme Chip ausgestattet, startet das Gerät hierzulande zu einem Preis von 1.650 Euro.

Der Acer Predator Atlas 8, ebenfalls mit dem neuen Chip, wurde parallel gezeigt, sein Preis steht noch aus. Ein erster Hands-On-Test zeigt sich sehr positiv, was bei diesem Preis auch zu erwarten ist. Das Design und das Kontrollschema orientieren sich stark am Xbox Wireless Controller. Die ergonomisch abgewinkelten Griffe und die feine Texturierung sorgen für einen komfortablen und griffigen Halt, trotz des Gesamtgewichts von 785 Gramm, das sich gleichmäßig verteilt und nicht schwer anfühlt.

Der 8-Zoll-Bildschirm mit 1920 x 1200 Pixeln, IPS-Panel und 48~120 Hz VRR stellt einen guten Kompromiss zwischen Mobilität und Immersion dar. Ein OLED-Display wäre zwar wünschenswert, ist aber nicht vorhanden. Die Steuerungselemente fühlen sich identisch zum Xbox-Controller an, mit Hall-Effekt-Analog-Sticks, die langlebiger sein und Stick Drift reduzieren sollen. Es fehlen jedoch einige Premium-Features wie dedizierte Xbox-Taste, Trackpads, Trigger-Locks oder Mikroschalter-Tasten.

Die Lüfter sind im lauten Event-Umfeld nicht bewertbar, befördern die Luft aber zuverlässig nach oben, während die Griffe kühl bleiben. Als Besonderheit unterstützt der Handheld als erster PC-Handheld Micro-SD-Express-Karten für schnellenSpeicher. Zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse ermöglichen den Anschluss peripherer Geräte, liegen jedoch nah beieinander. Der 80-Wh-Akku verspricht zusammen mit dem effizienten Chip lange Laufzeiten, die noch getestet werden müssen.

Als Bedienoberflächen stehen der Xbox-Vollbildmodus, das MSI Center und der klassische Windows-Desktop zur Verfügung. Insgesamt hinterlässt der MSI Claw 8 EX AI+ einen sehr durchdachten und hochwertigen ersten Eindruck, der den hohen Preis rechtfertigen könnte, wenn die Leistung und Akkulaufzeit in der Praxis überzeugen





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