Warum auf den Mainboard-Hersteller verlassen? Eine alternative BIOS-Firmware für MSI-Mainboards geht eigene Wege und behebt gravierende Fehler.

Mit Dasharo steht für ausgewählte Mainboards von MSI eine Alternative zur werksseitig installierten BIOS-/UEFI-Firmware zur Verfügung. Die auf Coreboot basierende Firmware des polnischen Entwicklers 3mdeb hat nun für das MSI PRO Z690-A und das MSI PRO Z790-P ein Update erhalten.

Mit den Versionen 1.1.8 respektive 0.9.6 nehmen sich die Entwickler mehrerer gravierender Fehler an, die mit den vorangegangenen Veröffentlichungen Einzug gehalten hatten. Die betroffenen Versionen sollen aus dem Download-Angebot entfernt werden. Zu den schwerwiegendsten Fehlern zählte bislang, dass sich Betriebssysteme unter Umständen nicht mehr starten ließen, wenn sowohl die integrierte Grafikeinheit des Prozessors als auch eine dedizierte Grafikkarte aktiv waren. Auch angeschlossene Datenträger wurden mitunter nicht mehr erkannt.

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Als Ursache haben die Entwickler Fehler bei der Zuweisung von Systemressourcen und Speicheradressbereichen ausgemacht. Ebenfalls betroffen war Intels Turbo Boost. Die zuvor eingeführten experimentellen Overclocking-Optionen hatten unbeabsichtigte Auswirkungen auf die Konfiguration des Intel Firmware Support Package . Infolgedessen stand den CPU-Kernen nicht genügend Leistung zur Verfügung, um ihre erhöhten Taktraten über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.

Auch beim Arbeitsspeicher haben die Entwickler nachgebessert. Während sich XMP-Profile bei DDR4-Arbeitsspeicher nun zuverlässiger initialisieren lassen, bleibt die Situation bei DDR5 komplizierter. Zwar wurde ein Fehler bei der Verarbeitung der SPD-Daten korrigiert, eine vergleichbar zuverlässige Initialisierung von DDR5-XMP-Profilen ist damit allerdings noch nicht gewährleistet. Parallel dazu haben die Entwickler die Standardeinstellungen mehrerer Sicherheitsfunktionen angepasst.

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Unter Verweis auf die EU-Verordnung 2024/2847 werden UEFI Secure Boot, der Schreibschutz des BIOS im System Management Mode und der Schutz vor direkten Speicherzugriffen während des frühen Systemstarts standardmäßig aktiviert. Das kann seinerseits Auswirkungen auf die Kompatibilität mit älteren Erweiterungskarten haben. Bei Grafikkarten mit unsigniertem Option-ROM könnte beispielsweise die Bildausgabe innerhalb der Firmware ausbleiben. Zu den weiteren Änderungen zählen ein aktualisierter CPU-Microcode, zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten für die Stromversorgung der USB-Anschlüsse sowie Optionen für Fast Boot und Quiet Boot.

Anwendern, die bereits eine der betroffenen Dasharo-Versionen einsetzen, empfiehlt 3mdeb eine zeitnahe Aktualisierung. Um ein reguläres BIOS-Update seitens MSI handelt es sich indes nicht. Dasharo 1.1.8 und 0.9.6 beheben kritische Fehler auf MSI-Mainboards mit Z690- und Z790-Chipsatz. Mitmachen und kommentieren:Die PCGH-Redaktion freut sich über Ihre fundierte Meinung in den Kommentaren zu dieser Meldung.

Sollten Sie noch keinen Extreme-Account haben, laden wir Sie zu einerFür die MSI-Mainboards PRO Z690-A und PRO Z790-P steht eine neue Version der alternativen BIOS-Firmware Dasharo bereit. Die Entwickler reagieren damit auf schwerwiegende Fehler der Vorgängerversionen.