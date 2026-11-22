MSV Duisburg gewinnt das Topspiel gegen Hansa Rostock mit 2:0 Toren durch Ziele von Dominik Kother und Lex-Tyger Lobinger. Rostock verliert die Hoffnung auf die Aufstiegsränge.

MSV Duisburg hat das spannende Spitzenspiel im Stadion an der Lochtstraße mit einem klaren 2:0-Sieg gegen Hansa Rostock abgeschlossen. Das Ergebnis bedeutet für die Mecklenburger einen weiteren Rückschlag in der Aufstiegsmission, während sich die Wellen nach der 0:11-Niederlage gegen den FC St. Pauli langsam wieder glätten. Die Aufstiegsränge rücken für Hansa Rostock immer weiter in weite Ferne, da auf dem dritten Platz nun elf Punkte Rückstand zu verzeichnen sind.

Chaotischer Start mit Pyrotechnik und Nebel

Der Beginn des Spiels im Hansa-Stadion war von chaotischen Szenen überschattet, die den sportlichen Wettbewerb unmittelbar gefährdeten. Nur wenige Sekunden nach Anpfiff flogen Leuchtraketen und Pyrotechnik aus dem Block der Hansa-Fans auf das Spielfeld. Spieler wie Jonas Dirkner mussten ausweichen, um sich vor den herabfallenden Raketen zu schützen. Schiedsrichter Konrad Oldhafer reagierte konsequent und unterbrach das Spiel für elf Minuten, da dichter Nebel das Stadion füllte und die Sicht beeinträchtigte.

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Als der Spielbetrieb wieder aufgenommen wurde, fand Hansa Rostock besser ins Taktspiel. Trainer Andreas Voglsammer sah sich früh mit einer Chancenauswertung konfrontiert, als er aus spitzem Winkel abschoss. Der MSV-Torwart Maximilian Braune blieb standhaft und parierte den Versuch. In der 33. Minute drohte dann der erste große Tiefpunkt für die Gäste, als Kapitän Franz Pfanne einen Ball unterschätzte und den Duisburger Stürmer Lex-Tyger Lobinger am Fuß traf. Dies bedeutete eindeutig einen Elfmeter für den MSV.

Klewin rettet Elfmeter, Bohnert rot gesehen

Lex-Tyger Lobinger versuchte durch Verzögerungstaktiken, den MSV-Torwart Philipp Klewin psychisch unter Druck zu setzen. Klewin, der seit vier Spielen in der Startelf steht, zeigte jedoch Nerven und parierte den Strafstoß. Trainer André Breitenreiter nutze in der Halbzeitpause seine Möglichkeiten, um Florian Bohnert für den Dauerläufer Niklas Kölle einzubringen. Bohnerts Abend endete jedoch abrupt, als er innerhalb von zwei Minuten nach dem Einwechseln die erste gelbe Karte sah.

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Kurz vor der Pause beging Bohnert ein weiteres Foul, was ihm die rote Karte und damit den Platzverweis einbrachte. Dies war ein herber Verlust für Hansa Rostock, da die Gäste kurz zuvor noch hätten in Führung gehen können. Nach einer Vorlage von Voglsammer traf Jonas Dirkner den Ball aus zehn Metern nicht korrekt, wodurch die Chance vertan wurde. Die Halbzeitpause ging also mit einem torlosen Unentschieden und einem Mann weniger bei den Gästen vonstatten.

Blutiger Einsatz und Tore sichern Sieg

In der zweiten Halbzeit dominierte MSV Duisburg das Geschehen und zielte konsequent auf das Tor von Hansa Rostock. Die Partie wurde physisch immer härter, als Maximilian Krauß, der für David Kopacz in der Startelf stand, bei einem Zweikampf heftig am Kopf getroffen wurde. Blut lief über sein Gesicht, sodass er das Feld verlassen musste und durch Bernie Lennemann ersetzt wurde. Trotz des Einsatzes und des Grätschens reichte die Energie der Gäste nicht, um den Druck zu durchbrechen.

In der 67. Minute gelang dem MSV die Führung. Der Ex-Dynamo-Profi Dominik Kother köpfte den Ball ins Netz und sorgte für die 1:0-Pausenführung der Hausherren. Philipp Klewin musste in der 73. Minute noch einmal herausragen, um den Anschluss der Gäste durch Florian Krüger zu verhindern. Doch die Abwehr von Hansa Rostock hielt dem Druck nicht stand, als Lex-Tyger Lobinger in der 89. Minute zum 2:0-Endstand traf. Dies war die Revanche für den Elfmeter, den er zuvor verschossen hatte.

Das wilde Topspiel endete mit einem klaren Sieg für MSV Duisburg und einem weiteren Rückschlag für Hansa Rostock. Die Niederlage bedeutet, dass die Träume von der sofortigen Rückkehr in die Aufstiegsränge immer weiter schwinden. Während Duisburg mit dieser Leistung Vertrauen in die Aufwärtsentwicklung sammelt, muss Rostock nun schnell den nächsten Schritt finden, um die Lücke auf die Spitzenteams zu schließen und die Hoffnungen auf die Playoff-Plätze wach zu halten.