MSV Duisburg und RWE essen festigen Aufstiegsplatz in der 3. Liga

MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen sichern sich wichtige Punkte in der 3. Liga. Duisburg schlägt Münster, Essen gewinnt gegen Aachen. Einblicke in die Tabelle und Spielergebnisse.

Der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen haben ihre Ambitionen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga in der laufenden Saison der 3. Fußball-Liga deutlich untermauert. Beide Vereine gewannen ihre Partien am 13. Spieltag und positionierten sich damit fest in den Aufstiegsrängen. Während Duisburg die Verfolgergruppe anführte, sicherte sich Essen den wichtigen dritten Platz, der mit einer Relegation verbunden ist. Diese Ergebnisse markieren einen entscheidenden Schritt für beide Mannschaften in der spannungsgeladenen Aufstiegsrennen.

Aufstiegsrennen: Duisburg und Essen punkten

Der MSV Duisburg setzte sich mit 29 Zählern punktgleich mit dem Tabellenführer Viktoria Köln an der Spitze fest. Die Blauen blieben dem Führenden in der Tabelle dicht auf den Fersen und demonstrierten damit ihre Konstanz in der Hinrunde. Direkt dahinter folgte Rot-Weiss Essen mit 27 Punkten auf dem Relegationsrang. Diese Position ist von großer Bedeutung, da sie den Weg in die Relegationsspiele ebnet. Die enge Aufstellung der ersten drei Teams zeigt, wie hoch der Wettbewerbsdruck in dieser Saison ist.

Also read Fußball 3. Liga: Pr. Münster gegen Duisburg - Liveticker - 13. Spieltag

MSV Duisburg besiegt Preußen Münster

Bei Preußen Münster erzielte der MSV Duisburg zwei wichtige Treffer durch Joshua Bitter in der 60. Minute und Dominik Kother in der 69. Minute. Damit ging die Mannschaft mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit. Nach dem 0:0-Start der ersten Halbzeit kontrollierten die Gäste das Spielgeschehen zunehmend. Der Ausgleichstreffer von Antonio Tikvic in der 77. Minute sorgte jedoch noch einmal für Nervenkitzel bei den Duisburgern. Die Gäste hielten die Nerven und sicherten sich den 2:1-Sieg.

Rot-Weiss Essen gewinnt gegen Alemannia Aachen

Rot-Weiss Essen sorgte früh für Sicherheit im Spiel gegen Alemannia Aachen. Dickson Abiama erzielte in der 5. Minute den Führungstreffer. Dieser frühe Treffer gab den Gastgeberinnen und Gastgebern das nötige Selbstvertrauen für den weiteren Verlauf der Partie. Die Defensivdisziplin wurde beibehalten, und das 1:0 reichte am Ende für die drei Punkte. Dieses Ergebnis festigte die Position auf dem Relegationsrang und unterstrich die offensive Stärke des Teams.

Advertisement

Tabellenführer Köln und Rückgang von 16

Viktoria Köln hatte bereits am Freitagabend zum Auftakt des 13. Spieltags den 1. FC Saarbrücken mit 5:3 besiegt. Dieser Sieg festigte die Position an der Tabellenspitze und zeigte die offensive Stärke der Kölner. Im Tabellenmittelfeld musste der 16. Platz verteidigt werden. Der FC Ingolstadt empfing den 16. Platz verteidigenden Verein. Trotz einer 2:0-Führung durch Filimon Gerezgiher in der 9. Minute und Eric Hottmann in der 18. Minute, verloren die Rheinländer das Spiel mit 2:3.

Ingolstadt dreht Spiel gegen 16

Ingolstadt kam durch Simon Lorenz in der 38. Minute, Obed Ugondu in der 63. Minute und Fredrik Carlsen in der 84. Minute zurück. Unter dem neuen Trainer Jens Langeneke war es nach zwei Unentschieden im dritten Spiel die erste Niederlage. Diese Niederlage bedeutet einen weiteren Rückschlag für die Rheinländer im Tabellenmittelfeld. Die Defensivschwächen wurden erneut offenkundig, da drei Gegentreffer in Folge den Sieg ermöglichten.

Auswirkungen auf die Aufstiegschancen

Die Ergebnisse des 13. Spieltags haben die Aufstiegschancen für MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen erheblich gestärkt. Beide Mannschaften haben nun einen klaren Blick auf die direkten Plätze. Der Druck auf Viktoria Köln wächst, da die Verfolger nicht nachlassen. Für die Tabellenmittelfeldmannschaften wie den 16. Platz bedeutet das, dass jedes Spiel nun über die Zukunft entscheiden kann. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um die eigenen Ziele zu erreichen.