Die MT Melsungen hat in Hamburg vor über 12.000 Zuschauern die kleine Sensation vollbracht und den Rekordmeister THW Kiel mit 24:23 geschlagen. Im Publikum in Hamburg waren unter anderem Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Alfred Gíslason anwesend. Die EHF hat einen Startplatz in der Champions League in Aussicht gestellt, was für den European-League-Sieger im Handball fast noch wichtiger ist als der Titel.

Im deutschen Klub- Handball haben sich Mythen gebröckelt, die bereits in den letzten Saisons begannen, zu bröckeln. Der THW Kiel gilt nicht mehr als der fast unbesiegbare Krösus, der Titel am Fließband holt.

Die MT Melsungen hat in Hamburg vor über 12.000 Zuschauern die kleine Sensation vollbracht und den Rekordmeister mit 24:23 geschlagen. Im Publikum in Hamburg waren unter anderem Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Alfred Gíslason anwesend. Der Bundestrainer sah vor dem Spiel nicht den Rekordmeister Kiel als Favorit, da Melsungen einen breiteren Kader hat.

Tatsächlich hatte die MT zum Ende der Saison fast alle Mann an Bord, während der THW mit Emil Madsen und Elias Ellefsen á Skipagøtu die zwei besten Rückraumspieler fehlte. Melsungen kassierte neben der Trophäe und den Goldmedaillen auch 100.000 Euro. Die EHF hat einen Startplatz in der Champions League in Aussicht gestellt, was für den European-League-Sieger im Handball fast noch wichtiger ist als der Titel. Im Spiel der Enttäuschten behält am Nachmittag die SG Flensburg-Handewitt gegen Montpellier die Oberhand.

Nach der herben Halbfinal-Pleite gegen Melsungen gewinnt die SG immerhin das Spiel um Platz 3 mit 32:30. Trotzdem bleibt unterm Strich eine Saison ohne Titel für Flensburg, wo Trainer Ales Pajovic in der Kritik steht. Im Finale um die European League in Hamburg gelingt der MT die kleine Sensation, die Nordhessen schlagen den Rekordmeister mit 24:23. Im Publikum in Hamburg wieder ordentlich Prominenz, unter anderem sind Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Alfred Gíslason da.

Der Bundestrainer sieht - echter Experte eben - vor dem Spiel aber nicht Rekordmeister Kiel als Favorit: Melsungen hat den breiteren Kader. Tatsächlich hat die MT zum Ende der Saison endlich fast alle Mann an Bord, während der THW mit Emil Madsen und Elias Ellefsen á Skipagøtu die zwei besten Rückraumspieler fehlen. Und: In der vergangenen Spielzeit war Melsungen als Dritter schon besser als Kiel auf Platz 4. Melsungen kassiert neben der Trophäe und den Goldmedaillen auch 100.000 Euro.

Zum Vergleich: Aston Villa bekam im Fußball für seinen deutlichen 3:0-Finalsieg in der Europa League gegen Freiburg 6,5 Millionen Euro. Kein Wunder also, dass fast noch wichtiger als der Titel für den European-League-Sieger im Handball die Tatsache ist, dass die EHF einen Startplatz in der Champions League in Aussicht gestellt hat. Gonzalo Perez de Vargas ist wie der Spanien-Wolff, fünfmal Champions-League-Sieger, zweimal Europameister, raubt vor allem Kiels Rückraum-Shooter Eric Johannsson viele Würfe.

Zwei Minuten vor dem Ende hält er bei 23:22 einen Siebenmeter gegen Zerbe, die MT ist ganz nah dran am ersten Titel der Vereinsgeschichte! Doch im Gegenzug steht Marchan im Kreis, Kiel gleicht 55 Sekunden vor Schluss durch Laube aus. Was für ein Krimi! Mandic trifft zum 24:23 für Melsungen, noch 14 Sekunden.

Es ist der Siegtreffer, Melsungen ist European-League-Sieger! Als bester Spieler wird natürlich Simic ausgezeichnet, der 13 Paraden abliefert. Den Pokal stemmt Timo Kastening in die Höhe, auch für den Kapitän ist es der erste Titel überhaupt, er sagt zu BILD einfach nur: So geil! So geil





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