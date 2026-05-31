MT Melsungen gewinnt erstmals die European League nach dramatischem Finale gegen THW Kiel

Die MT Melsungen hat durch einen 24:23-Sieg im Final-Thriller gegen den THW Kiel zum ersten Mal die European League gewonnen. Ein historischer Titel für die Nordhessen, die mit einer starken Defensive und Torhüter Nebojsa Simic den Rekordmeister bezwangen.

Die MT Melsungen hat Handball -Geschichte geschrieben und erstmals die European League gewonnen. In einem hitzigen Final-Thriller besiegten die nordhessischen Außenseiter den THW Kiel mit 24:23 (13:12) und sicherten sich damit den ersten großen Titel der Klub-Historie.

Dieser Erfolg bedeutet, dass der zweitwichtigste Europapokal weiterhin fest in deutscher Hand bleibt - es war bereits der zehnte Erfolg eines Bundesliga-Klubs bei den vergangenen elf Auflagen des Wettbewerbs. Bester Werfer aufseiten der Melsunger war Dainis Kristopans, der vier Treffer erzielte. Der Grundstein für den Sieg wurde mit einer bärenstarken Defensive um Torhüter Nebojsa Simic gelegt, an der sich die Stars des THW immer wieder die Zähne ausbissen.

Bereits im Halbfinale am Samstag hatte Melsungen den Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt mit 37:30 ausgeschaltet. Für den THW Kiel, dessen Top-Torschütze Lukas Zerbe fünf Tore warf, platzte nicht nur die Hoffnung auf den ersten internationalen Titel seit dem Champions-League-Triumph 2020. Der Rekordmeister, der in der Bundesliga aktuell nur auf dem fünften Platz liegt, wird in der kommenden Saison zum dritten Mal in Folge nicht in der Königsklasse antreten. Den dritten deutschen Startplatz wird voraussichtlich Melsungen einnehmen.

Im Spiel um Platz drei beim Final Four in Hamburg setzten sich die Flensburger, Sieger von 2024 und 2025, mit 32:30 gegen Montpellier HB durch. Das Finale in der proppevollen Barclays Arena war ein emotionsgeladenes und hart umkämpftes Duell, das immer wieder von Abwehrschlachten geprägt war. Kiel dominierte den Beginn, konnte sich jedoch nie mit mehr als zwei Toren absetzen.

Nach einer 11:10-Führung gelang dem THW in den letzten neun Minuten vor der Pause nur noch ein Treffer, sodass Melsungen mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause ging. Bundestrainer Alfred Gislason beschrieb die erste Hälfte als "sehr hart umkämpft und eng" und zeigte sich gespannt auf den weiteren Spielverlauf. Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel eng, wobei Melsungen zunächst Vorteile hatte.

Nachdem der THW-Torhüter Andreas Wolff einen glücklosen Auftritt hatte, wurde er durch Gonzalo Perez de Vargas ersetzt, der einige Bälle parieren konnte. So glich Kiel 13 Minuten vor dem Ende zum 13:13 aus. In der Schlussphase war es erneut Melsungens Keeper Simic, der mit wichtigen Paraden, darunter auch ein später Siebenmeter gegen Zerbe, den Sieg sicherte. Wenig später traf Linksaußen David Mandic zum entscheidenden 24:23 und krönte die MT Melsungen zum ersten Mal zum European-League-Sieger





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