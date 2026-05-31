MT Melsungen gewinnt spektakulär die European League im Handball

In einem dramatischen Finale in Hamburg sichert sich MT Melsungen mit einem 24:23-Sieg gegen den THW Kiel den ersten Titel der Vereinsgeschichte und den Champions-League-Startplatz.

Die European League im Handball bleibt fest in deutscher Hand. In einem packenden Finale in der Hamburg er Barclays Arena setzte sich der Tabellensiebte MT Melsungen gegen den Tabellenfünften THW Kiel mit 24:23 durch und sicherte sich damit den ersten Titel der Vereinsgeschichte.

Vor über 12.000 Zuschauern lieferten sich die beiden deutschen Top-Teams einen hochspannenden Krimi, der erst in den letzten Sekunden entschieden wurde. Neben der Trophäe und Goldmedaillen erhält der Sieger ein Preisgeld von 100.000 Euro. Besonders wertvoll ist jedoch der von der EHF zugesicherte Startplatz in der Champions League, der deutlich höher dotiert ist. Die Partie entwickelte sich zu einer defensiv geprägten Abwehrschlacht.

Überraschend kam der THW Kiel, der von Beginn an als Favorit galt, mit Offensivproblemen und vor allem im Tor zu keinem Zeitpunkt richtig ins Spiel. Torhüter Andreas Wolff, noch im Halbfinale überragend, konnte in der ersten Halbzeit nur eine Parade verbuchen. Sein Gegenüber, Melsungens Nebojsa Simic, war von Beginn an präsent und führte sein Team zur Pause mit 13:12. Nach dem Seitenwechsel brachte Kiel mit dem erfahrenen Champions-League-Sieger Gonzalo Perez de Vargas einen frischen Torwart, doch derMatchwinner hieß erneut Simic.

Der serbische Keeper vereitelte auch in der zweiten Halbzeit zahlreiche Chancen, darunter einen Siebenmeter von Kiel zwei Minuten vor Schluss, als es 23:22 stand. In einem dramatischen Finale gelang Melsungen tatsächlich der erste große Titel. Nachdem Kiel 55 Sekunden vor dem Ende durch Laube ausgeglichen hatte, traf Mandic 14 Sekunden vor Schluss zum 24:23-Endstand. 借此 die MT den historischen Sieg.

Das Spiel um Platz drei gewann die SG Flensburg-Handewitt mit 32:30 gegen Montpellier, nachdem man im Halbfinale klar an Melsungen gescheitert war. Die Saison endet für Flensburg damit ohne Titel, was zu Diskussionen um Trainer Ales Pajovic führt. Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson wird bereits als möglicher Nachfolger gehandelt





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