MT Melsungen sichert sich Unentschieden gegen THW Kiel in der European League

Die MT Melsungen und der THW Kiel lieferten sich ein spannendes Duell in der European League, das erst in der Schlussphase mit einem 26:26-Unentschieden endete. Eric Balenciaga rettete den Punkt für die MT Melsungen wenige Sekunden vor dem Abpfiff.

Die MT Melsungen und der THW Kiel lieferten sich ein spannendes Unentschieden in der European League . Das Spiel blieb bis zur letzten Sekunde offen und wurde erst durch einen Treffer von Eric Balenciaga in der Schlussphase ausgeglichen. Balenciaga erzielte wenige Sekunden vor Schluss den 26:26 (14:13)-Ausgleich, der der MT Melsungen einen Punktgewinn sicherte und eine mögliche Heimniederlage abwehrte.

Die MT Melsungen war nach einer ausgeglichenen Anfangsphase sogar in Führung gegangen, konnte diesen Vorsprung aber nicht halten. Zu Beginn des Spiels gab es kein Team, das sich absetzen konnte. Nach etwa 20 Minuten zeigte sich jedoch Torwart Nebojsa Simic der MT in starker Form und parierte immer mehr Bälle der Kieler. Sein Gegenüber, Andreas Wolff, konnte hingegen keine der MT-Würfe stoppen. So konnte sich die MT Melsungen auf fünf Tore (17:12) absetzen. Doch durch zu viele technische Fehler und leichtfertige Ballverluste ließ die MT wieder Spannung in das Spiel kommen. Ein Torwartwechsel bei den Kielern hemmte den Spielfluss der Hausherren, während Tomas Mrkva im Tor des THW zahlreiche Möglichkeiten der MT blockte. So musste Melsungen einen 6:2-Lauf des deutschen Rekordmeisters hinnehmen und ging nur mit einem Tor Vorsprung in die Pause. Nach Wiederbeginn blieb es eng, ehe die Zebras beim Stand von 18:18 auf 21:18 abreißen konnten. MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo reagierte und stellte im Angriff auf sieben gegen sechs um. Eine Kieler Zeitstrafe brachte die Nordhessen zurück ins Spiel. Die Spannung blieb bis zum Schluss bestehen und beide Teams erlangten mit dem 26:26-Unentschieden einen verdienten Punkt. Der Sieg im nächsten Spiel wäre wichtig, da Platz eins in der Gruppe den direkten Sprung ins Viertelfinale bedeutet. Der Zweite und der Dritte müssen einen Umweg über die Playoffs gehen. Die weiteren Gegner in der Gruppe sind Vojvodina aus Serbien und der FC Porto





Handball European League MT Melsungen THW Kiel

