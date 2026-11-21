Die MT Melsungen unterliegt dem ThSV Eisenach mit 28:30 in einem hitzigen Derby. Parallel gewinnt der Bergische HC, was die Lage im Tabellenkeller der Handball-Bundesliga dramatisch verschärft.

Die MT Melsungen hat ihr wichtiges Duell im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga gegen den ThSV Eisenach verloren. Die Mannschaft aus Melsungen verpasste den direkten Anschluss an die oberen Tabellenränge und musste sich einer bitteren 28:30-Niederlage (Halbzeitstand: 14:14) geschlagen geben. Der ThSV Eisenach nutzte die Unkonzentriertheit der Gäste aus und sicherte sich im kleinen Derby mit einer Distanz von nur 90 Kilometern zwischen den Hallen den wichtigen Heimsieg. Dies ist der erste Heimsieg für den ThSV seit Anfang September. Die Niederlage verschärft die Lage für Melsungen, insbesondere da der direkte Konkurrent Bergischer HC parallel punktete.

Hitze und Verletzung im Derby-Start

Das Spiel war von Beginn an von physischer Härte geprägt. Weniger als 48 Stunden nach dem Spiel in Paris zeigten sich bei der MT Melsungen schwere Beine und mangelnde Konzentration. Der ThSV Eisenach machte dies sofort ausnutzbar und baute schnell eine 11:6-Führung auf. Trotz des zweitschwächsten Angriffs der Liga gegen die beste Abwehr der Liga hielt das Heimteam die Spur. Ein Eklat in der ersten Phase brachte Blut ins Spiel: Reynir Thor Stefansson von der MT Melsungen erhielt einen Ellbogen ins Gesicht und blutete unter dem Auge. Später zog Dariel Garcia Stephan Seitz zu Boden und erhielt nach Videobeweis die rote Karte.

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Stefansson und Comeback-Phasen

Trotz der harten Einleitung fand sich die MT Melsungen im zweiten Drittel des Spiels zusammen und gleichte zum Pausenpfiff zum 14:14 aus. Nach dem Seitenwechsel drehte die MT kurz das Spiel, fiel jedoch acht Minuten lang ohne Torerfolg zurück. Eisenach nutzte diese Durststrecke und führte wieder mit drei Zählern (18:15) nach 39 Minuten. Eine zweite massive Verletzung traf den Isländer Reynir Thor Stefansson, der erneut im Gesicht getroffen wurde. Dennoch blieb er mit sieben Treffern der beste Spieler auf dem Feld für Melsungen und hielt das Team im laufenden Rennen, da er trotz verarzteter Gesichtsverletzung durchbiß.

Sieg für den ThSV durch Grupe

DHB-Kapitän Johannes Golla glich nach 49 Minuten noch einmal zum 23:23 aus, doch die Schlussminuten gehörten eindeutig dem ThSV Eisenach. Torwart Mats Grupe war der entscheidende Faktor für den Sieg. Er hielt nicht nur achtmal im gesamten Spiel, sondern parierte auch einen Siebenmeter kurz vor Abpfiff. Durch diese Leistungen sicherte sich der ThSV die 30:28-Niederlage seiner Gegner und den ersten Heimsieg in der neuen Saison. Mats Grupe betonte im Nachgang, dass die gesamte Mannschaft eine gute Abwehr stellte und im Angriff ruhig blieb, was in dieser Saison noch selten vorkam.

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Auswirkungen auf die Tabelle

Die Niederlage für Melsungen kommt zum falschen Zeitpunkt, da der direkte Verfolger Bergischer HC am selben Tag einen wichtigen Erfolg feierte. Der Bergische HC besiegte den Abstiegs-Konkurrenten Bietigheim mit 29:23 (15:10) im Auswärtsspiel. Durch diesen Sieg verschaffte sich der BHC im Tabellenkeller Luft und schob sich zwischenzeitlich auf den 13. Platz. Aufsteiger Bietigheim blieb hingegen auf dem direkten Abstiegsrang 17 zurück. Die MT Melsungen bleibt nun im Fokus der Medien, da die engen Abstände in der unteren Tabellenhälfte jede einzelne Punkteteilung entscheidend machen.

Reaktionen nach dem Abpfiff

Die Enttäuschung bei der MT Melsungen war nach dem Spiel deutlich spürbar. Luca Sigrist, der mit neun Toren zu den Torschützen gehörte, zeigte sich angefressen über die Leistung. Er kritisierte am Dyn-Mikro, dass man nach guten Leistungen wie in Paris wieder schlechte Partien abliefere. Sigrist meinte, der Kader sei gut genug, um die Leistungen zu verteilen, man habe es heute jedoch nicht geschafft, dagegenzuhalten. Der ThSV hingegen feierte das taktische Vorgehen und die psychische Stabilität in den entscheidenden Phasen, was den Unterschied zum letzten Heimspiel ausmachte.