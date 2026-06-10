Mücken lernen Geruch von Schutzmitteln

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Mücken den Geruch von Schutzmitteln erlernen können. Die richtige Anwendung ist entscheidend, um die Wirkung von DEET zu erhalten.

Neue Forschung sergebnisse deuten darauf hin, dass Mücken den Geruch von Schutzmittel n erlernen können. Verknüpfen sie ihn mit einer Blutmahlzeit, fliegen sie Menschen mit diesem Geruch womöglich sogar bevorzugt an.

Die Insekten bekamen warmes Blut als Belohnung und nahmen gleichzeitig den Geruch des Wirkstoffs Diethyltoluamid (DEET) wahr. Der Wirkstoff gilt als einer der wirksamsten Insektenschutzstoffe weltweit. In Deutschland ist DEET unter anderem in Produkten wie Anti Brumm Forte, Nobite Hautspray, Care Plus Anti-Insect Deet oder Mosquito Protect enthalten. Das überraschende Ergebnis: Nach mehreren Wiederholungen versuchten mehr als 60 Prozent der Mücken zu stechen, wenn sie den Geruch von DEET wahrnahmen.

In einem weiteren Versuch konnten die Mücken zwischen zwei Händen wählen - einer unbehandelten und einer mit DEET eingeriebenen. Untrainierte Mücken mieden die behandelte Hand, trainierte Mücken flogen sie gezielt an. Die Forscher betonen: Niemand sollte deshalb auf DEET verzichten. Der Wirkstoff gilt weiterhin als einer der wirksamsten Schutzmechanismen gegen Insekten.

Die Studie zeigt aber, dass die richtige Anwendung entscheidend sein könnte. Statt einmal großzügig zu sprühen, könnte es sinnvoller sein, den Schutz regelmäßig zu erneuern. Denn sinkt die Konzentration des Wirkstoffs zu stark, könnten die Insekten den Geruch zwar noch wahrnehmen, sich davon aber nicht mehr abschrecken lassen. Die Gelbfiebermücke, die Krankheiten wie Dengue-Fieber, Zika, Gelbfieber und Chikungunya übertragen kann, wurde in der Studie untersucht.

Weltweit sterben Schätzungen zufolge jedes Jahr bis zu eine Million Menschen an diesen Krankheiten. Der Studien-Autor Clément Vinauger von der Virginia Tech University erklärt: Wenn die Wirkung nachlässt und eine Mücke trotzdem erfolgreich Blut saugt, könnte sie diesen Geruch künftig mit einer Belohnung verbinden





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