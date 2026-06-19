Mücken-Nachwuchs in der Regentonne verhindern: Einfache und effektive Maßnahmen

Regentonnen sind im Sommer beliebte Brutstätten für Stechmücken. Doch mit einfachen Mitteln kann man die Insekten fernhalten und die Larvenentwicklung stoppen. Von Haushaltsmitteln bis zu biomechanischen Barrieren - das sind die besten Tipps für einen mückenfreien Garten.

Sobald die Temperaturen steigen, beginnt für viele Garten besitzer die Mücken saison. Besonders beliebt bei den Insekten: Regentonne n und andere ruhige Wasser stellen. Dort legen Stech mücken ihre Eier ab - und sorgen schnell für jede Menge Nachwuchs.

Wer die Vermehrung früh stoppt, kann die Zahl der Mücken im eigenen Garten deutlich senken. Damit die Regentonne nicht zur Kinderstube für Mücken wird, braucht es meist keinen großen Aufwand. Schon wenige Handgriffe können verhindern, dass die stehende Wasserfläche zum idealen Brutplatz wird. Ein einfaches Mittel findet sich oft bereits in der Küche: Spülmittel.

Drei Esslöffel sollen ausreichen, um Mückenlarven in der Regentonne loszuwerden. Wichtig ist dabei, biologisch abbaubares Spülmittel zu verwenden. Dann kann das Wasser weiterhin ohne Bedenken zum Gießen der Pflanzen im Gartenbeet genutzt werden.

Allerdings hat die Methode einen Nachteil: Das Öl kann mit der Zeit ranzig werden. Dadurch riecht das Wasser unangenehm und verliert an Qualität. Besonders einfach ist es, den Mücken den Zugang zum Wasser komplett zu versperren. Gelangen die Insekten nicht an die Regentonne, können sie dort auch keine Eier ablegen.

Dafür eignet sich ein passender Deckel ebenso wie ein feinmaschiges Netz. Selbst ein einfaches Fliegennetz kann genügen. Wichtig ist, dass es straff gespannt ist und keine Lücken aufweist. Vor allem die Ränder sollten sorgfältig kontrolliert werden.

Im Fachhandel sind zudem verschiedene biologische Insektizide erhältlich. Sie werden meist in Tablettenform angeboten





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