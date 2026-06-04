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Mückenschreck: Chinesischer Entwickler entwickelt System, das Mücken aufspürt und ausschaltet

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Mückenschreck: Chinesischer Entwickler entwickelt System, das Mücken aufspürt und ausschaltet
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📆04/06/2026 13:18:00
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Ein chinesischer Techniker hat ein System entwickelt, das Mücken aufspürt und ausschaltet. Der Erfinder, Steven Cheng, beschreibt seine Konstruktion als "kompromisslosen Kampf gegen die lästigen Insekten". Das System nutzt computergestützte Bilderkennung und Wärmebildtechnik, um Mücken zu identifizieren und zu bekämpfen.

Ein Techniker in China hat ein System entwickelt, das Mücken aufspürt und ausschaltet. Der Erfinder, Steven Cheng, beschreibt seine Konstruktion als "kompromisslosen Kampf gegen die lästigen Insekten".

Das System nutzt computergestützte Bilderkennung und Wärmebildtechnik, um Mücken zu identifizieren und zu bekämpfen. Es bewegt sich eigenständig durch die Wohnung und kann selbstständig erkennen, verfolgen und in Echtzeit bekämpfen. Der Entwickler hat das System weiter überarbeitet und es mit einer Mehrsensor-Verfolgung und einer schnellen Zielmechanik ausgestattet. Ein rotierender Spielzeuglauf an der Front des Systems soll Kinder motivieren, sich an der Jagd auf die Mücken zu beteiligen.

Der Entwickler hat auch zusätzliche Schutzmechanismen integriert, um sicherzustellen, dass der Laser nicht versehentlich auf Personen gerichtet wird

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