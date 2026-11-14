Muhammed Damar jubelt mit Balljungen nach Freistoßtor gegen die deutsche U21

Rot-Weiss-Essen-Spielmacher Muhammed Damar feierte einen Freistoßtreffer mit einem jungen Fan. Die deutsche U21 unterlag dennoch in einem Testspiel vor der EM.

Der Spielmacher Muhammed Damar von Rot-Weiss Essen sorgte für eine emotionale Szene, als er seinen Treffer mit einem euphorisierten Balljungen feierte. Nach seinem Freistoß tor in der 25. Minute umarmte der 22-Jährige den Jungen und hob ihn hoch, da er nicht wollte, dass dieser allein jubelt. Dieses spontane Gestus der Verbundenheit zwischen Profisportler und jungem Fan wurde von den Eltern des Balljungen gefilmt und später in einem Instagram-Post geteilt, der die Szene als unvergesslichen Moment beschreibt.

Damar trifft mit intuitivem Freistoß unter der Mauer hindurch

Damar erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer für sein Team mit einer technisch anspruchsvollen Aktion. Er nutzte die Position der gegnerischen Mauer aus und schoss den Ball clever unter ihr hindurch ins Tor. Der gebürtige Berliner erklärte später, dass diese Entscheidung rein intuitiv erfolgt sei. Er spürte von Anfang an ein gutes Gefühl und erkannte sofort, wie die Abwehrmauer stand, was ihm ermöglichte, den Ball präzise zu platzieren. Dieser Treffer war der einzige positive Highlightmoment für Damar, der nach knapp einem Jahr Pause wieder für die U21 des Vereins auflaufen durfte.

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Post-Gol-Jubiläum stürmt Damar auf den Co-Trainer Ovid Hajou

Nach der intensiven Feier mit dem jungen Fan wendete sich die Aufmerksamkeit des Spielers zunächst seinem Co-Trainer Ovid Hajou zu. Damar eilte direkt zu Hajou, um dessen Treffer zu feiern, was die enge Bindung im Kader unterstreicht. Der Spieler betonte, dass er den Co-Trainer sehr mag und diesen als herausragenden Menschen einschätzt. Hajou hatte Damar vor dem Spiel bereits eine prophezeite Leistung angedroht, indem er sagte, der Spieler werde entweder einen Freistoßtreffer erzielen oder eine Vorlage liefern. Die Erfüllung dieser Erwartung scheint die Motivation des Angreifers zusätzlich befeuert zu haben.

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Deutsche U21 erleidet erste Niederlage vor der EM-Endrunde

Trotz der starken individuellen Leistung Damars reichte es am Ende nicht zum Sieg für das Aufgebot aus Essen. Die deutsche U21-Auswahl erlitt nach acht vorangegangenen Siegen ihre erste Niederlage in dieser Serie. Die entscheidenden Gegentreffer wurden von Julien Duranville in der 6. Minute und von Romeo Vermant in der 65. Minute erzielt. Die Partie diente als wichtiger Testlauf für die bevorstehende EM-Endrunde, die im Sommer in Albanien und Serbien stattfindet. Die Termine für das Turnier liegen zwischen dem 16. Juni und dem 3. Juli, weshalb diese Niederlage als lehrreiche Erfahrung vor dem großen Finale gewertet wird.

Damar bedauert Unglück, bleibt stolz auf die Adler-Brust

Der 22-Jährige äußerte tiefe Enttäuschung über das Ausgang des Spiels, da er selbst noch zweimal nur die Latte traf. Er gab offen zu, dass das Spiel anders ausgesehen hätte, wenn einer seiner Treffer verwandelt worden wäre. Dennoch zeigte er sich glücklich über die Rückkehr in die Mannschaft und die Möglichkeit, seine Qualität unter Beweis zu stellen. Damar betonte ausdrücklich seinen Stolz darauf, den Adler auf der Brust zu tragen, und erklärte, dass er großen Spaß am Spiel und an der Nationalmannschaft hat. Solche Spiele seien notwendig, um daraus zu lernen, was er der deutschen U21 vor der anstehenden EM-Endrunde wünschen würde.