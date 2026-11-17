Muhammed Damar erzielte beim U21-Testspiel gegen Belgien den Anschlusstreffer und feiert seine Rückkehr in die Nationalelf nach erfolgreicher Zeit beim VfL Wolfsburg.

Muhammed Damar kehrt nach einem Jahr Pause in den Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft zurück und trifft dabei auf Trainer Antonio Di Salvo. Der 22-jährige Offensivspieler erzielte am vergangenen Freitag beim 1:2-Testspiel gegen Belgien den einzigen Treffer für die DFB-Auswahl. Seine aktuelle Form wird maßgeblich durch seine Leistungen beim VfL Wolfsburg in der 2. Bundesliga geprägt, wo er bereits vier Tore und eine Vorlage vorweisen kann.

Rückkehr in die U21-Nationalmannschaft und erstes Tor

Die Nominierung für das Länderspiel in Kroatien markiert einen wichtigen Wendepunkt in Damars Karriere, nachdem er im vorangegangenen Jahr nicht im Fokus der Auswahltrainer stand. Direkt bei seiner Rückkehr bewies der gebürtige Berliner seine Torgefährlichkeit, indem er das Spiel gegen Belgien mit dem Anschlusstreffer beendete. Obwohl die Mannschaft die Partie verlor, betont Damar, dass der Fokus nun auf dem letzten Spiel des Kalenderjahres in Kroatien liegt.

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Der Spieler äußerte seinen starken Willen, den Weg zurück in die Nationalelf zu beweisen und seine Mannschaftsmates mitzureißen. Er beschreibt das vergangene Spiel als ehrlich gesagt bereits vergessen, da die mentale Vorbereitung ausschließlich auf den Erfolg gegen Kroatien ausgerichtet ist. Damar wollte durch seine Leistung zeigen, dass er fest zum Aufgebot gehört, und legte dabei einen starken individuellen Eindruck zurück.

Vertrauen bei VfL Wolfsburg als Katalysator

Sein aktueller Vereinswechsel zur TSG Hoffenheim zum VfL Wolfsburg für eine Ablösesumme von fünfeinhalb Millionen Euro im vergangenen Sommer hat sich als strategisch klug erwiesen. Damar lobt das Umfeld in Wolfsburg, da ihm dort das notwendige Vertrauen und die Freiheit gegeben werden, die er für seine Entwicklung benötigt. Der Trainer Antonio Di Salvo und die Teamkollegen unterstützen seine Stärken aktiv im Spielgeschehen.

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Die Kommunikation innerhalb der Mannschaft spielt für den 22-Jährigen eine zentrale Rolle. Er beschreibt sich selbst als sehr offenen und transparenten Menschen, der gerne mit Spielern und dem Trainerteam kommuniziert. Auch privat genießt er den Umgang mit den Jungs, wobei Kartenspiele neben dem Training zu seinen Freizeitaktivitäten gehören. Sein Fokus liegt dabei stets auf dem Gewinn, sei es im sportlichen Wettkampf oder im Kartenspiel.

Schwierige Zeit bei TSG Hoffenheim im Rückblick

Rückerinnernd blickt Damar auf seine Zeit bei der TSG Hoffenheim zurück, in der er zeitweise sogar Andrej Kramaric auf die Bank verdrängte. In der Rückrunde dieses Zeitraums verschlechterte sich seine Situation jedoch drastisch, ohne dass er eine klare Erklärung für den Ausfall aus den Mannschaftskreisen erhalten hat. Er gab an, alle seine Chancen genutzt zu haben, musste jedoch zugeben, dass die gewünschten Einsätze ausblieben.

Die Entscheidung für einen Wechsel wurde vor allem durch die direkte Ansprache von Toni, dem damaligen Trainer, geprägt. Dieser forderte ihn explizit auf, mehr Tore zu schießen, um wieder für die Nationalmannschaft spielbar zu sein. Damar akzeptierte diese klare Ansage und nutzte die Zeit im Verein, um seine Quote zu verbessern, was schließlich den Weg zurück in den DFB-Kader ebnete.

Elternteil und Vorbilder in der Karriere

Als Vater einer kleinen Tochter trägt Damar die Verantwortung für seine Familie mit Stolz und integriert sie in seinen Lebensalltag. Er wird oft als junger Mann wahrgenommen, betrachtet sich aber auch in dieser Rolle als Reifer. Pirmin Schwegler und andere Verantwortliche aus seiner Vergangenheit haben ihn nach seinem Wechsel und den folgenden Leistungen positiv begleitet und ihm für die weitere Entwicklung das beste Wünschen.

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Die Statistik seiner aktuellen Phase bei den "Wölfen" mit sieben Spielen und vier Toren unterstreicht seine Effizienz. Trotz dieser Quote bleibt der Sieg das absolute Hauptziel für das kommende Duell in Kroatien. Damar versichert, dass persönliche Rekorde oder Scorergebnisse sekundär sind, wenn sie nicht zum Mannschaftserfolg führen. Er geht mit breiter Brust in das Spiel, um den positiven Trend der vergangenen Saison fortzusetzen und das Jahr erfolgreich abzuschließen.