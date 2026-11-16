Offensivspieler Muhammed Damar verlässt den VfL Osnabrück nicht, sondern wechselt vom 1. FC Saarbrücken zum VfL Wolfsburg. Die Transfersumme beträgt 5,5 Millionen Euro.

Der 22-jährige Offensive Muhammed Damar hat seinen Weg aus der 2. Bundesliga in den Abstieg gekiegt. Der Offensivspieler hatte im Sommer die Chance, aus der TSG Hoffenheim zurückzukehren, doch er entschied sich gegen diesen Schritt. Stattdessen absolvierte der gebürtige Berliner seinen Wechsel zum VfL Wolfsburg, wofür der Bundesligist eine Transfer summe von 5,5 Millionen Euro zahlte.

Ironie des Schicksals bei Ligavergleich

Die sportliche Situation, in der sich Damar für seinen neuen Klub entschied, ist von einer bemerkenswerten Ironie geprägt. Während der 1. FC Saarbrücken unter der Anleitung von Trainer Vincent Wagner erstmals in der Geschichte des Vereins den Aufstieg in die Bundesliga schaffte, musste der VfL Wolfsburg den bitteren Gang in die 2. Bundesliga antreten. Damar kannte die SVE-Strukturen und das Umfeld bereits sehr gut aus seiner vorherigen Zeit.

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In der Saison 2024/25 war er von der TSG Hoffenheim an die Saar verliehen worden. Mit dem Klub verpasste er damals nur knapp den Sprung in die erste Liga. Diese Erfahrung prägte seine Karriereentwicklung maßgeblich. Er stand im Kader und war fest in das System integriert, als es um die entscheidenden Punkte im Aufstiegsrennen ging. Die emotionale Bindung zu diesem Weg bleibt bestehen, auch wenn die Richtung nun eine andere ist.

Kontinuität unter Trainer Vincent Wagner

Ein besonderer Faktor für die Entscheidung war die persönliche Verbindung zu Trainer Vincent Wagner. Damar kennt den 40-jährigen Coach noch aus gemeinsamen Zeiten in den Nachwuchsstrukturen. Gegenüber dem Sportmagazin Kicker bestätigte er die enge Beziehung. Er erklärte, dass es während seiner Zeit bei Hoffenheim regelmäßigen Kontakt gegeben habe. Wenn er in den Profis nicht gespielt habe, sei er zu Wagner in die U23 gegangen.

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Diese Vertrautheit bietet ihm die Chance, in Wolfsburg wieder in gewohnte Bahnen zu fließen. Wagner kann auf die Stärken des jungen Offensivspielers vertrauen, ohne lange Einarbeitungszeiten in Kauf nehmen zu müssen. Das Verständnis für die Anforderungen der höheren Spielklassen ist bei beiden Parteien vorhanden. Diese Kontinuität könnte der Schlüssel zum Erfolg im neuen Umfeld sein.

Statistischer Vergleich und sportliche Perspektive

Auf dem Papier wirkt der Transfer wie ein Schritt nach unten, gemessen am Wert der Mannschaften. Der VfL Wolfsburg verfügt über einen Kaderwert von 94,8 Millionen Euro, während der 1. FC Saarbrücken mit 74,3 Millionen Euro dahinterliegt. Doch die sportliche Realität in der 2. Bundesliga bietet Damar die Möglichkeit, regelmäßige Spielzeit zu erhalten, die ihm in anderen Konstellationen verwehrt blieb.

Bei seiner Station in Hoffenheim in der Saison 2025/26 hatte er nur 279 Spielminuten bekommen. Das ist ein bruchteil der Zeit, die nötig ist, um Form und Sicherheit zu entwickeln. In Wolfsburg hat er sportlich wieder die Spur gefunden. Seine Statistik für den 1. FC Saarbrücken vor dem Wechsel zeugt von großer Produktivität: In 34 Spielen steuerte er 9 Tore und 6 Vorlagen bei.

Neue Chance unter Antonio Di Salvo

Die Entscheidung zahlt sich nun auch auf internationaler Ebene aus. Nach einem Jahr Pause nominierte U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo den gebürtigen Berliner wieder für die deutsche Auswahl. Das Verhältnis zwischen Spieler und Trainer ist offenbar von bester Qualität. Damar zeigte sich dankbar für die Unterstützung und den Glauben an seine Fähigkeiten.

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Er gab zu, dass er immer im Austausch mit Toni Di Salvo stand. Der Trainer habe ihn immer wieder angerufen und motiviert. Mit einem Augenzwinkern merkte Damar an, dass er auch selbst einen guten Eindruck hinterlassen habe, sodass Di Salvo ihn nicht ignorieren konnte. Die Kombination aus Spielpraxis in Wolfsburg und der Rückkehr in den Nationalkader deutet darauf hin, dass Damar mit diesem Wechsel alles richtig gemacht hat, auch wenn der 1. FC Saarbrücken den Abgang des Torausrichters bedauert.