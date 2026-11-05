Mukumbarí-Seilbahn Mérida: Höchste Seilbahn der Welt mit 12,5 Kilometern Länge

Die Mukumbarí-Seilbahn in Mérida gilt als höchste und längste der Welt. Sie überwindet 3000 Höhenmeter bis zum Pico Espejo. Details zur Geschichte, Route und Sicherheit.

Die Mukumbarí-Seilbahn in Mérida, Venezuela, gilt laut der Tourismus-Seite "Posada Merida Vacacional" als die längste und insgesamt höchste Seilbahn der Welt. Die 12,5 Kilometer lange Strecke verbindet das Stadtgebiet mit der Bergstation am Pico Espejo in fast 5000 Metern Höhe. Dabei überwindet die Seilbahn mehr als 3000 Höhenmeter, was sie zu einem einzigartigen technischen Meisterwerk und touristischen Highlight macht.

Geschichte und technische Daten der Seilbahn

Diese weltbekannte Bergbahn wurde im März 1960 offiziell eröffnet und hat seitdem die Landschaft und die Tourismusstruktur der Region Mérida maßgeblich geprägt. Der Startpunkt der Fahrt befindet sich an der Station Barinitas auf einer Höhe von 1577 Metern über dem Meeresspiegel. Von hier aus beginnt der steile Aufstieg in die höheren Andenregionen Venezuelas, der die Passagiere in die dünne Luft der Hochgebirge führt.

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Die Bahn hat im Laufe der Jahre erhebliche technische Herausforderungen gemeistert. Zwischen 2008 und 2016 war die Mukumbarí-Seilbahn aufgrund umfangreicher Renovierungsarbeiten für den Betrieb geschlossen. Die jahrzehntelange Nutzung und die extremen Wetterbedingungen in der Höhe hatten die Stahlkabel stark abgenutzt, was eine vollständige Sanierung erforderlich machte.

An den Reparaturarbeiten waren insgesamt 3500 Arbeiter beteiligt, die sicherstellten, dass die Infrastruktur den modernen Sicherheitsstandards entspricht. Die Wiedereröffnung markierte das Ende einer langen Bauphase und die Wiederaufnahme des regulären Betriebs für Touristen und Einheimische gleichermaßen.

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Route und Höhenprofile der Stationen

Der Aufstieg der Mukumbarí-Seilbahn ist in mehrere Etappen unterteilt, die es den Fahrgästen ermöglichen, allmählich an die sich ändernden Bedingungen in der Höhe zu gewöhnen. Nach dem Start in Barinitas folgt die Zwischenstation La Montaña, die auf einer Höhe von 2436 Metern liegt. Diese Station dient oft als erste Anlaufstelle, um die ersten Anzeichen von Höhenunterschieden zu spüren.

Von La Montaña aus führt die Strecke weiter nach La Aguada, das auf 3452 Metern Höhe positioniert ist. Hier beginnt die Fahrt in die absoluten Hochlagen der Region. Die nächste Station ist Loma Redonda, die sich auf 4045 Metern befindet und bereits weit oberhalb der Baumgrenze liegt.

Der Endpunkt der Reise ist die Bergstation am Pico Espejo auf 4765 Metern. Damit befindet sich die Endstation der Mukumbarí-Seilbahn fast auf der Höhe des Mount Everest im Verhältnis zum Meeresspiegel, wenn auch in einem deutlich wärmeren Klimabereich. Die enorme Distanz und der gewaltige Höhenunterschied machen diese Strecke zu einer Besonderheit im globalen Schienen- und Seilbahnbetrieb.

Weltweiter Vergleich und aktuelle Rekorde

Obwohl die Mukumbarí-Seilbahn in Venezuela oft als die höchste der Welt beworben wird, muss man diese Aussage im Detail betrachten. Inzwischen liegt die Bergstation der "Dagu Glacier Gondola" in China mit 4843 Metern höher als der Endpunkt in Venezuela. Die chinesische Seilbahn überwindet dabei jedoch nur gut 1000 Höhenmeter.

Weil die chinesische Bahn einen deutlich geringeren relativen Höhenunterschied bewältigt, bleibt die Mukumbarí-Seilbahn in Venezuela laut der Tourismus-Seite "Posada Merida Vacacional" die Seilbahn mit dem insgesamt größten Höhenunterschied und damit im spezifischen Rekord der "höchsten Seilbahn" verankert. Dieser Unterschied in der Messung von absoluter Höhe versus relativem Aufstieg ist für das Verständnis des Weltrekords entscheidend.

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Die Mukumbarí-Seilbahn hält somit den Titel für die Strecke mit dem größten vertikalen Aufstieg von 3000 Metern. Dieser Rekord ist eine direkte Folge der geografischen Gegebenheiten in den venezolanischen Anden und der technischen Planung aus dem Jahr 1960. Keine andere Seilbahn der Welt verbindet eine solche Distanz von 12,5 Kilometern mit einem derart extremen Anstieg.

Sicherheitsaspekte und Betriebsabläufe

Bereits während der Fahrt kann die enorme Höhe körperliche Probleme verursachen, die als Höhenkrankheit bekannt sind. Typische Symptome, auf die Passagiere achten sollten, sind Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Diese Anzeichen treten auf, weil der Sauerstoffgehalt in der dünnen Höhenluft deutlich sinkt.

Daher kann es sinnvoll sein, bereits an den Zwischenstationen wie La Montaña eine Pause einzulegen, um sich an die dünnere Luft zu gewöhnen. Dies ist besonders für Menschen wichtig, die nicht an große Höhen gewöhnt sind oder unter Vorerkrankungen leiden. Die Bahnbetreiber raten zu einer langsamen Akklimatisierung.

Seit der Wiedereröffnung nach den Renovierungsarbeiten fährt die Bahn von Mittwoch bis Sonntag. Der Betrieb ist auf maximale Effizienz und Sicherheit ausgelegt, um die zahlreichen Besucher zu befördern. Die Kapazität der Seilbahn liegt bei bis zu 300 Gästen pro Stunde.

Diese hohe Kapazität ermöglicht es, die große Nachfrage nach diesem einzigartigen Erlebnis zu bedienen, ohne die Sicherheit zu gefährden. Die Kombination aus technischer Leistungsfähigkeit, historischen Daten und den natürlichen Herausforderungen der Höhe macht die Mukumbarí-Seilbahn zu einem faszinierenden Objekt für Ingenieure und Touristen weltweit. Die Strecke bleibt ein Symbol für die Möglichkeiten der modernen Seilbahntechnik in extremen Umgebungen.