Mulchen: Vorteile und Tipps für den Garten

Mulchen ist eine effektive Methode, um den Boden vor Frost und extremen Temperaturen zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Mulch, die je nach Verwendungszweck und Pflanzenart ausgewählt werden sollten. Mulchen hilft auch gegen Unkraut und trägt zur Bodenverdichtung bei. Es ist wichtig, die Mulchschicht regelmäßig neu aufzutragen, um die Vorteile zu erhalten.

Mulchen schützt den Boden nicht nur vor Frost . Warum du nach dem Mulchen auch weniger gießen musst, erfährst du hier. Viele mulchen den Boden vor dem Winter, um ihn vor Frost zu schützen.

Dabei wird eine Schicht aus organischem oder mineralischem Material wie Gemüseernte, Laub, Rasenschnitt oder Kies auf der Erde aufgetragen. Mit der Zeit entsteht aus dieser Schicht wertvoller Humus, der Wasser speichern kann. Mulchen kannst du deine Pflanzen auch vor extremer Hitze und Trockenheit bewahren. Die Mulchschicht schirmt die Erde von der Sonne ab, sodass der Boden weniger austrocknet.

Gleichzeitig verdunstet das Wasser deutlich langsamer und der Boden wird feucht gehalten. Dadurch musst du in den Sommermonaten deutlich seltener gießen. Bei Gemüsebeeten sparst du dir etwa zwei mal Gießen pro Woche.oder Hornspänen gedüngt werden. Unkraut und Schneckeneier sollten dabei entfernt werden.

Da Mulch dem Boden während der Verrottung Stickstoff entzieht, sollte dieser im Dünger enthalten oder zugesetzt werden. Die Mulchschicht sollte dabei weder zu dünn noch zu dick sein. Zu wenig Mulch bietet keinen ausreichenden Schutz. Bei einer zu dicken Mulchschicht kann es jedoch zu Fäulnis kommen.

Ideal sind etwa 5 bis maximal 10 cm organischer oder mineralischer Mulch.jedes Jahr neu aufgetragen werden muss, weil er sich zersetzt, bleibt mineralischer Mulch bestehen. Mineralischer Mulch eignet sich vor allem für Steppenpflanzen und Stauden, die Wärme bevorzugen. Mulchen hilft sogar gegen Unkraut, da die Unkrautsamen durch die Mulchschicht nicht an die Erde gelangen und so nicht auskeimen. Übrigens: Neben extremer Hitze, kommt es hierzulande auch immer häufiger zu starken Regenfällen, die zu einer Bodenverdichtung führen können.

Mulchen hilft dabei, das Abschwemmen der Erde (Erosion) zu verhindern, da das Wasser gleichmäßig absickern kann





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