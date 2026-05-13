Berlin hat die Idee für den Müll-Tourismus aus Kopenhagen übernommen, die dort vor zwei Jahren von der Tourismus-Beauftragten Rikke Holm Petersen erfunden wurde. In Berliner Gewässern sind Plötze, Barsch und Rotfeder weit verbreitet, und ab sofort können Touristen auch im Spree- und Landwehrkanal Müll fangen. Als Belohnung erhalten sie kostenlose Getränke, kostenloses Eintritt, Rabatte, kostenlose Bootstouren. Bisher haben bereits 30.000 Müll-Touristen bei „CopenPay“ teilgenommen, und sieben von zehn haben danach auch zu Hause ihr Verhalten verändert. Weitere deutsche Städte prüfen ähnliche Angebote wie Berlin, wie etwa Hamburg. Berlin hofft, dass es in Berlin gut läuft und eine Verlängerung des Angebots über den ganzen Sommer und weitere Jahre möglich ist. Zunächst werden 80.000 Euro aus dem Etat bereitgestellt, um die Organisation zu finanzieren.

Berlin hat die Idee für den Müll- Tourismus aus Kopenhagen übernommen, die dort vor zwei Jahren von der Tourismus -Beauftragten Rikke Holm Petersen erfunden wurde. In Berlin er Gewässer n sind Plötze , Barsch und Rotfeder weit verbreitet, und ab sofort können Touristen auch im Spree- und Landwehrkanal Müll fangen.

Als Belohnung erhalten sie kostenlose Getränke, kostenloses Eintritt, Rabatte, kostenlose Bootstouren. Bisher haben bereits 30.000 Müll-Touristen bei „CopenPay“ teilgenommen, und sieben von zehn haben danach auch zu Hause ihr Verhalten verändert. Weitere deutsche Städte prüfen ähnliche Angebote wie Berlin, wie etwa Hamburg. Berlin hofft, dass es in Berlin gut läuft und eine Verlängerung des Angebots über den ganzen Sommer und weitere Jahre möglich ist.

Zunächst werden 80.000 Euro aus dem Etat bereitgestellt, um die Organisation zu finanzieren





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