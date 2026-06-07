Mullagrach Island: Die nördlichste der Summer Isles wird versteigert

Die nördlichste der Summer Isles, Mullagrach Island, wird versteigert. Die Insel bietet eine einzigartige Mischung aus Natur und Abgeschiedenheit. Die Insel ist Teil des Biosphärenreservats Wester Ross und UNESCO-Geopark. Die Hütte auf der Insel wurde 2014 von den Experten von Northwoods Design gebaut und bietet eine umweltfreundliche Unterkunft. Die Insel ist nur über Boot oder Hubschrauber erreichbar.

Mullagrach Island , die nördlichste der berühmten Summer Isles vor Schottlands Küste, wird versteigert. Es gibt sogar eine Hütte. Kommt am 9. Juni beim Maklerhaus Savills unter den Hammer.

Und kommt beinahe als Schnäppchen daher: Mit einem Richtpreis von umgerechnet 405.000 Euro kostet das außergewöhnliche Eiland weniger als ein Durchschnittshaus in vielen Regionen des Vereinigten Königreichs. Handy aus, Natur an: Wer Mullagrach Island ersteigert, entscheidet sich für die Abgeschiedenheit der schottischen Highlands. Statt ständigen Straßenlärms wird das ewige Rauschen des Atlantiks zum Soundtrack des Alltags. Als Teil des Biosphärenreservats Wester Ross, Schottlands erstem UNESCO-Geopark, tummeln sich auf Mullagrach zahlreiche Seevögel.

Davor schwimmen Meeresbewohner wie Seehunde, Delfine und Otter. Von den felsigen Stränden, mit geschützten Buchten und steilen Klippen kann man sogar Zwergwale beobachten. Mullagrach Island gehört zur Inselgruppe der Summer Isles und ist Biosphärenreservat sowie UNESCO-Geopark. Damit man die raue Natur Schottlands auch in angemessener Ruhe genießen kann, steht im Zentrum der Insel eine kleine Holzhütte.

Deren mit Heidekraut bewachsenes Dach sich nahtlos in die Landschaft einfügt. 2006 war die Insel von einem Londoner Rechtsanwalt und seiner Frau gekauft worden. Sie hatten es sich zum Ziel gesetzt, die Tier- und Pflanzenwelt darauf zu erhalten und zu verbessern. Herzstück des Angebots ist eine umweltfreundliche Hütte, die 2014 von den Experten von Northwoods Design gebaut wurde. Das geschwungene, mit Heidekraut bewachsene Dach fügt sich harmonisch in die Umgebung ein.

Das 2014 erbaute Häuschen sorgt dank Küche, Essbereich, zwei Schlafkojen und Holzofen für die nötige Gemütlichkeit. Dank Solarpaneelen, Regenwasserspeicher und Kompostklo, bleibt der zukünftige Bewohner der autark. Nur Trinkwasser muss man mitbringen. Die Hütte wird voll ausgestattet verkauft.

Der Blick durch die großen Fenster ist atemberaubend. Mhairi Archibald, die stellvertretende Direktorin von Savills, zu BILD: Wir beobachten eine starke Nachfrage nach außergewöhnlichen Auktionsobjekten. Privatinseln üben oft eine besondere Faszination aus. Aufgrund ihrer Größe, Lage und der sofort nutzbaren Unterkunft erwarten wir beim Verkauf von Mullagrach bereits im Vorfeld der Erreichbar ist Mullagrach, die zur 20 Inseln umfassenden Inselgruppe der Summer Isles gehört, vom Festland aus in 35 Minuten per Boot.

Die zwei Seemeilen von Old Dornie werden an Bord der lokalen Fischerboote geschippert. Etwas länger, dafür komfortabler, ist die Fähre vom 15 Seemeilen entfernten Ullapool. Alternativ ist auch die Anreise per Hubschrauber möglich





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