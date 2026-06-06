Mullagrach Island, die nördlichste Insel der Summer Isles vor Schottlands Küste, steht zum Verkauf. Das außergewöhnliche Eiland wird am 9. Juni bei Savills unter den Hammer gebracht und kostet mit einem Richtpreis von umgerechnet 405.000 Euro weniger als ein Durchschnittshaus in vielen Regionen des Vereinigten Königreichs.

Die nördlichste Insel der Summer Isles vor Schottland s Küste, Mullagrach Island , steht zum Verkauf. Das außergewöhnliche Eiland wird am 9. Juni bei Savills unter den Hammer gebracht und kostet mit einem Richtpreis von umgerechnet 405.000 Euro weniger als ein Durchschnittshaus in vielen Regionen des Vereinigten Königreichs.

Die Insel bietet die Abgeschiedenheit der schottischen Highlands und ist Teil des Biosphärenreservats Wester Ross, Schottlands erstem UNESCO-Geopark. Zahlreiche Seevögel und Meeresbewohner wie Seehunde, Delfine und Otter tummeln sich auf der Insel. Von den felsigen Stränden, mit geschützten Buchten und steilen Klippen kann man sogar Zwergwale beobachten. Im Zentrum der Insel steht eine kleine Holzhütte, deren mit Heidekraut bewachsenes Dach sich nahtlos in die Landschaft einfügt.

Die umweltfreundliche Hütte wurde 2014 von den Experten von Northwoods Design gebaut und bietet eine Küche, einen Essbereich, zwei Schlafkojen und einen Holzofen. Dank Solarpaneelen, Regenwasserspeicher und Kompostklo bleibt der zukünftige Bewohner der autark. Nur Trinkwasser muss man mitbringen. Die Hütte wird voll ausgestattet verkauft.

Der Blick durch die großen Fenster ist atemberaubend. Mhairi Archibald, die stellvertretende Direktorin von Savills, erwartet eine starke Nachfrage nach dem außergewöhnlichen Auktionsobjekt. Der Erwerber entscheidet sich für die Abgeschiedenheit der schottischen Highlands und kann die raue Natur Schottlands in angemessener Ruhe genießen. Die Insel ist erreichbar vom Festland aus in 35 Minuten per Boot oder alternativ per Hubschrauber





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