Im Januar ging Taraneh Rahimi gegen das Mullah-Regime im Iran auf die Straße. Jetzt droht ihr nach massiver staatlicher Gewalt die Hinrichtung.

Im Januar ging Taraneh Rahimi gegen das Mullah-Regime im Iran auf die Straße. Jetzt droht ihr nach massiver staatlicher Gewalt die Hinrichtung. Taraneh Rahimi ist 21 Jahre alt und sitzt im Iran in der Todeszelle.

Im Januar demonstrierte sie gegen die Regierung. Kurz darauf wurde sie verhaftet, zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Romina.

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“, das Mullah-Regime habe beide schwer misshandelt. Erst nach Monaten der Ungewissheit durfte die Mutter ihre Töchter besuchen. Die Gesichter seien geschwollen und voller Blutergüsse gewesen. Erkannt habe die Mutter die beiden erst an ihren Stimmen.