Müllberg am Hafen von Gelsenkirchen: Ein jahrelanger Ärger

Ein riesiger Müllberg am Hafen von Gelsenkirchen sorgt seit Jahren für Ärger. Die Stadt befindet sich in einem Rechtsstreit mit Entsorgern und Aufbereitern, die das Gelände einst nutzten.

Ein riesiger Müllberg am Hafen von Gelsenkirchen sorgt seit Jahren für Ärger. Der Berg, der aus Bauschutt und Rostasche besteht, türmt sich zu einer imposanten Höhe auf und bedeckt eine Fläche von mehreren Hektar. Die Stadt befindet sich in einem Rechtsstreit mit Entsorgern und Aufbereitern, die das Gelände einst nutzten. Die Stadt versucht seit 2017 mit Klagen, eine Aufbereitungsfirma zu erreichen, die zuletzt das Gelände betreut hat, mindestens 600.000 Tonnen Bauschutt zu entsorgen.

Doch trotz wiederholter Mahnungen und sogar einer Klage mit Haftandrohung, konnte die Stadt keine konkreten Informationen von der Firma erhalten, wer die Erzeuger des Mülls sind und wie viel Material angeliefert wurde. Die Firma befindet sich außerdem in einem Insolvenzverfahren, was die Situation für die Stadt weiter verschärft. Es ist unklar, ob die Stadt überhaupt etwas, also Daten oder Geld für die Entsorgung, von der mutmaßlich verantwortlichen Firma aus Bottrop erhalten wird. Der genaue Ursprung des Mülls ist bis heute unklar. Die Stadt versucht, die verantwortlichen Firmen zur Rechenschaft zu ziehen, doch die Suche nach den Erzeugern und den genauen Umständen der Entstehung des Müllbergs gestaltet sich schwierig. Die Stadt Gelsenkirchen möchte den Müllberg unbedingt beseitigen. Die Entsorgung der etwa eine Million Tonnen Müll dürfte einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Die Stadt betont, dass allein das Grundstück nicht unattraktiv ist und sie weiter versuchen wird, dass die Verursacher des riesigen Müllbergs haften. Das Thema beschäftigt die Bürgerinnen und Bürger der Stadt seit Jahren und hat zu einem öffentlichen Diskurs über die Verantwortung der Industrie und die Herausforderungen der Abfallwirtschaft in Deutschland geführt





